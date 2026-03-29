Los 25 días del secuestro de Quini: "La desesperación te lleva a hacer locuras, pero esto fue una ida de olla muy grande"

Cuando España intentaba respirar tras el fallido golpe de Estado de 1981, un suceso volvía a paralizar el país: el secuestro de Enrique Castro 'Quini', delantero del FC Barcelona.

El futbolista asturiano desapareció del mapa en el mejor momento de su carrera profesional. Venía de marcar dos goles al Hércules y tenía que ir al aeropuerto de El Prat para recoger a su mujer y a sus dos hijas. Pero nunca fue.

Tres hombres encapuchados lo raptaron cuando Quini salía del portal de su casa. Después lo subieron en su propio coche y lo metieron en una caja de madera para poner rumbo a Zaragoza. Allí lo mantuvieron encerrado en un zulo de un sótano-taller durante 25 días.

Solo sería puesto en libertad si se efectuaba el pago de 100 millones de pesetas, una cantidad completamente desorbitada.

Esta es la historia de Por cien millones, la serie que Movistar Plus+ acaba de estrenar. No fue ni ETA ni el Grapo, como se pensó por entonces y muchos lo siguen creyendo ahora, quienes secuestraron al pichichi de la Liga.

Tráiler de 'Por cien millones', la serie de Movistar Plus+ que narra el secuestro de Quini

Los artífices fueron Alfonso, Raúl y Salva, tres mecánicos que, de una forma desesperada, intentaban salir del agujero económico en el que vivían. Tres pobres hombres que fraguaron, sin quererlo, el secuestro del siglo.

Finalmente, y tras 25 interminables días en los que España estuvo en vilo, El Brujo fue liberado. "Creo que eran buena gente", llegó a decir el ariete culé en la rueda de prensa tras el fin a su cautiverio. Hasta les perdonó, renunciando a la indemnización.

Creada y dirigida por Nacho García Velilla, responsable de 7 vidas y Aída, Por cien millones está a medio camino entre el drama y la comedia, tal y como reconoce a EL ESPAÑOL Raúl Arévalo que, junto a Vito Sanz y Gabriel Guevara, da vida a los captores.

"Es un drama con tintes de comedia. Es un hecho traumático lo de secuestrar a alguien, pero la forma en la que se hizo, da como para hacer una comedia negra con mucho respeto a la familia de Quini", asegura.

Gabriel Guevara, Nacho García Velilla, Vito Sanz y Raúl Arévalo.

De hecho, esa era la "mayor preocupación" que tenía García Velilla: no ofender a los hijos de Quini. Y así fue, porque, al final, la serie les ha acabado gustando. Pero no del todo, "porque hay una parte de sufrimiento que aún les acompaña".

El tono se justifica porque el secuestro fue absolutamente surrealista. Rocambolesco. De hecho, la serie puede provocar en el espectador cierta ternura con estos tres obreros en una España sumida en una profunda crisis económica, con el paro y la inflación disparados.

Humanidad y respeto

Agustín Otón es el encargado de dar vida al futbolista asturiano. Y lo cierto es que los responsables de casting dieron en el clavo debido al gran parecido físico del actor con Quini. Y así lo certificaron los propios hijos de la que fuese estrella del Sporting al acudir a la grabación.

Como le pasó a Quini, los intérpretes también llegan a comprender que el móvil fue la necesidad. "Puedes entender que la desesperación te lleve a hacer locuras, pero esta fue una ida de olla demasiado grande", dice Arévalo.

"Llegar a esos límites no justifica nada. Un secuestro es bastante grave y jodido, sobre todo por la familia y el entorno", asiente su compañero Vito, que confirma la "sensibilidad" que ha tenido el proyecto. "Se ha contando con cierta humanidad y cuidado".

García Velilla como Oriol Capel, el otro guionista, intentaron ponerse en contacto con los secuestradores. "No quisieron", nos dice. Y es que Alfonso, Raúl y Salva intentaron borrar su rastro.

Vito Sanz en 'Por cien millones'.

En los tres capítulos que conforman esta miniserie, por cierto, llama la atención la transformación física de Gabriel Guevara.

"Nacho me dijo que quería verme totalmente cambiado y que era un personaje muy distinto a lo que había hecho antes", confiesa el protagonista de Culpa mía, orgulloso de seguir sumando papeles a su curriculum, "cada vez más interesantes".