La ciudad española Patrimonio de la Humanidad donde nació Álex García: una joya colonial fundada en el siglo XV

Álex García y una calle de San Cristóbal de la Laguna en un montaje.

Álex García puede presumir de provenir de una de las ciudades más fascinantes del patrimonio español. El actor, que estrena el martes 31 la serie Si es martes, es asesinato en Disney+, se crió en el corazón histórico de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

"Cada vez que regreso al mar en el que me crie me pregunto: ¿Y yo qué hago lejos de aquí?", dijo en una ocasión el que fuese protagonista de El inmortal sobre su conexión con las aguas que bañan la isla, el océano Atlántico.

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, La Laguna es una joya de la arquitectura colonial. Es, además, un símbolo vivo de la expansión cultural que España proyectó hacia América.

La villa fue fundada a finales del XV por el adelantado Alonso Fernández de Lugo, San Cristóbal de La Laguna fue la primera ciudad no amurallada de Canarias y se concibió como el modelo urbano que inspiraría las grandes urbes coloniales del Nuevo Mundo.

Su trazado marcaría el urbanismo de ciudades tan importantes como La Habana, Cartagena de Indias o Lima. Calles rectas, plazas amplias, casas solariegas con balcones de madera talladas y templos históricos deleitan al turista que se acerca a este bello lugar.

Ubicada al noreste de la isla de Tenerife, y a solo 10 kilómetros de Santa Cruz, San Cristóbal de La Laguna cuenta con templos que hablan muy bien del esplendor religioso y social que caracterizó a la ciudad desde su fundación.

Los más importantes son la catedral de Nuestra Señora de los Remedios y la iglesia de la Concepción. En el antiguo convento de San Agustín, por cierto, fue un foco cultural de primer orden desde su construcción, en el siglo XV, por ser el único centro de enseñanza secundaria.

Casco urbano de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife.

Por allí pasaron personajes tan ilustres como Benito Pérez Galdós o Juan Negrín. En 1983 fue declarado Bien de Interés Cultura con categoría de Monumento. Arquitectónicamente, conserva uno de los mejores claustros renacentistas de Canarias.

Hoy, el casco histórico, perfectamente conservado, no solo atrae a turistas, sino también a estudiantes y artistas, gracias a la presencia de la Universidad de La Laguna, una de las instituciones académicas más antiguas del archipiélago. La calle Obispo Rey Redondo es su eje principal.

Desde ahí, el visitante puede patear las más de 600 casas protegidas. Numerosas viviendas son auténticos palacetes, con fachadas de vivos colores decoradas con relieves, tallas y escudos heráldicos que reflejan el poder económico y el estatus social de quienes los habitaron.

Entre los edificios más destacados figuran la casa de Salazar, hoy sede del palacio episcopal; la casa del Corregidor, que alberga el actual ayuntamiento; la señorial casona de Lercaro, convertida en Museo de Historia y Antropología; y la casa de los Capitanes.