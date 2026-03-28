La desconocida infancia de Alberto Chicote en los 70: de hacer tortillas de patata a los 10 años a su pasión por el rugby

Es probablemente el chef más televisivo de nuestro país. Alberto Chicote se ha hecho un hueco en la pantalla española en formatos como Pesadilla en la cocina, ¿Te lo vas a comer? o Batalla de restaurantes, y por supuesto como rostro de las Campanadas de Atresmedia junto a Cristina Pedroche.

Nacido el 23 de junio de 1969 en Madrid, su pasión por la cocina la heredó de su madre, Angelines, a la que observaba preparar esos platos de cuchara de toda la vida. Desde bien pequeño, ayudaba a su progenitora en tareas culinarias y con 10 años podía presumir de hacer sus primeras tortillas de patata.

Toda tarea era buena para mantener alejado a Alberto de la dureza de su barrio, el cual el propio cocinero ha descrito en varias entrevistas como “muy cabr…”. En los años 80, la llegada de la heroína golpeó con fuerza zonas como Carabanchel Alto, donde se crió.

Mucha gente de su entorno cayó en las adicciones y no sobrevivió. Chicote suele subrayar que sus padres jugaron un papel determinante para mantenerle a salvo. Su madre repetía una y otra vez que “en la calle poco bueno iba a aprender” y con el paso de los años admite que estaba “cargadísima de razón”.

A esa admiración por la cocina, se sumó luego el rugby, deporte que practicó de los 13 a los 20 años y por el que incluso jugó profesionalmente en la Selección de Madrid. Ambas actividades inculcaron en él una disciplina prácticamente militar que luego ha aplicado a otros ámbitos de la vida adulta.

Alberto Chicote y Cristina Pedroche durante la retransmisión de las Campanadas de Atresmedia.

A los 17 años dio la gran noticia a sus padres: quería ser cocinero. Una decisión poco común en aquella época, que ellos aceptaron con la condición de que intentara ser el mejor en lo suyo. Así, no tardó en matricularse en la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo.

Poco a poco, Alberto Chicote ha ido labrándose una prolífica carrera tanto en restaurantes como en televisión. Junto a su compañera de vida y mano derecha empresarial, Inma Núñez, actualmente regenta en Madrid el restaurante Omeraki, tras fundar Yakitoro o PuertalSol.

La cocina de Chicote destaca por la fusión de la tradición española y los sabores asiáticos, especialmente los japoneses. También con algún guiño latinoamericano.

En sus cartas predominan productos de calidad tratados con técnicas contemporáneas: el tataki y sashimi de atún, baos, dim sum, currys o robata conviven con los guisos más castizos, como el cocido madrileño.