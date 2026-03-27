Sonsoles Ónega, sobre su salto a presentadora en Telecinco: "Seguía teniendo contrato de reportera. Lo arregló Piqueras"

Sonsoles Ónega saltó de cadena por unos momentos para ser entrevistada por Carlota Corredera en ¡Menudo Cuadro!, pódcast de RNE Audio. La ahora comunicadora de Atresmedia se sinceró sobre su etapa en Telecinco, donde coincidió con Carlota, o su relación con la que fue su ‘jefa’, Ana Rosa Quintana.

“Las dos somos extrabajadoras de Mediaset. ¿Te ha quedado algo pendiente allí? Quiero decir, tú tenías clarísimo que te ibas aunque te hubiesen ofrecido el oro y el moro”, apuntó la exconductora de formatos como Sálvame o Tentáculos.

Sonsoles, elegante, respondió: “Sí. Mis nuevos jefes me pusieron en valor. Yo quería seguridad. Solo quería seguridad”. Sin embargo, Corredera quiso ir más allá y desvelar una anécdota que vivieron ambas en los pasillos de la cadena de Fuencarral.

“Un día me encontré con Sonsoles, que ya había dado el salto a presentar Ya es mediodía. Le pregunté: ‘¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y ella, no sé, confiaste en mí, me dijiste: ‘Es que me da mucha vergüenza, pero todavía no me han pagado nada como presentadora”, rememoró Carlota.

Ónega confirmó que, entonces, seguía teniendo “contrato como redactora o de reportera de Telecinco”. Cabe recordar que Sonsoles, antes de ser conductora de Ya es mediodía o Ya son las ocho, era cronista parlamentaria para Informativos Telecinco.

La invitada al espacio de la emisora pública para nada lo desmintió: “Vamos a ver, es verdad. Y me lo arregló Pedro Piqueras”. Entonces, Piqueras presentaba y dirigía la edición nocturna de Informativos Telecinco.

Además, Carlota Corredera se interesó por si tenía alguna cuenta pendiente con Ana Rosa Quintana. Ya es mediodía estaba producido por Unicorn Content, la productora de Xelo Montesinos y la cara visible de las mañanas de Telecinco.

“¿Tú crees que tienes una conversación pendiente con alguien? ¿Con Ana Rosa, por ejemplo?”, quiso saber la también colaboradora de Directo al grano.

Sonsoles Ónega aprovechó para destacar lo cariñoso que fue el trato que tuvieron ambas tras la muerte de Fernando Ónega, el pasado 3 de marzo.

“Bueno, fíjate ahora con el fallecimiento triste de mi padre, se ha portado fenomenal. Tanto Ana Rosa como Xelo Montesinos, y todo el equipo de Unicorn, que estuvieron presentes, enviaron una corona muy bonita que agradecimos todos”, contó, realmente agradecida.