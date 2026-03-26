'Cáscara de Nuez': el documental de Miguel Ángel Tobías en el que cruza a vela el Atlántico junto a 11 desconocidos

Hay viajes que se hacen con los pies y otros que se hacen con el alma. El próximo 13 de abril, Kinépolis Ciudad de la Imagen (Madrid) acogerá el estreno de Cáscara de Nuez, el último documental de Miguel Ángel Tobías, director y productor de El Camino Interior (RTVE y Movistar).

Es el resultado de una travesía a vela desde España hasta América junto a 11 desconocidos que pusieron sus límites físicos y emocionales a prueba en mitad del océano.

El germen del proyecto llegó, como tantas grandes ideas, por casualidad. Durante un viaje, Tobías se topó con un artículo sobre el antropólogo marino Santiago Genovés, cuyas investigaciones sobre el comportamiento humano en alta mar habían dado la vuelta al mundo.

Algo en aquellas páginas encendió una chispa que el director llevaba años intentando apagar: cruzar el Atlántico a vela con un grupo de personas que no se conocieran de nada y observar qué ocurría cuando el océano se convertía en el único escenario posible.

Así nació la expedición. Doce participantes de entre 17 y 80 años, de orígenes, profesiones e inquietudes dispares, sin experiencia previa en navegación, y 3070 millas náuticas por delante.

Tráiler de 'Cáscara de Nuez', el último documental de Miguel Ángel Tobías

El océano, como siempre, hizo su trabajo. Lejos del ruido y de la rutina, emergió algo difícil de fabricar en tierra: la conexión genuina.

“Hemos tenido conversaciones profundas sobre el amor, la amistad, el sentido de la vida, los sueños, los miedos… y hemos descubierto la importancia de la unión y el trabajo en equipo en momentos donde nuestras vidas corrían verdadero peligro”, cuenta Tobías.

Una de las decisiones más radicales del rodaje fue también la más reveladora. Consciente de lo que la hiperconectividad hace con las personas, el director impuso una desconexión total durante los treinta días que duró la travesía: sin móviles, sin tabletas, sin televisión.

“Si hubiéramos estado conectados, el resultado de la aventura y de la convivencia habría sido muy diferente”, asegura. Una apuesta arriesgada que, a la vista de lo filmado, resultó ser el corazón del experimento.

Cartel de la presentación de 'Cáscara de nuez' el próximo 13 de abril.

Para quien lleva quince años cruzando fronteras con una cámara al hombro, Cáscara de Nuez no es un proyecto más.

Es el eslabón más reciente de una cadena de experiencias extremas que incluye una vivencia cercana a la muerte en los Andes —recogida en su libro Renacer en los Andes— y una filmografía construida desde la convicción de que las historias que merecen ser contadas son las que transforman a quien las vive.

“Lo que hemos vivido ha sido tan duro, y a la vez tan mágico, que ninguno de los que nos fuimos hemos vuelto siendo los mismos”, afirma emocionado.