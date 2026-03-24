El pueblo de Madrid donde se refugia Carmen Maura: ideal para hacer senderismo y a menos de 50 km de la capital

Carmen Maura tiene un apartamento en Miraflores de la Sierra, en Madrid. Atresmedia Televisión

A sus 80 años, Carmen Maura sigue siendo una de las actrices más incombustibles de nuestro país. Su próximo proyecto es la película Calle Málaga, que llegará a los cines el 1 de abril.

En la cinta dirigida por Maryam Touzani, Maura da vida a una española afincada en Tánger cuya vida da un giro cuando su hija le comunica la necesidad de vender la vivienda familiar.

Entre grabación y grabación, Carmen desconecta en su ático de Chamberí, siempre acompañada de su perrita Rita. Sin embargo, cuando la intérprete necesita alejarse de la ciudad, recurre a su chalé de Miraflores, en plena sierra madrileña.

Se trata de un lugar con mucha historia, en el que han vivido figuras tan ilustres como Vicente Aleixandre, premio Nobel de Literatura en 1977; Santiago Ramón y Cajal, Nobel de Medicina y Fisiología en 1906; políticos como Felipe González o actores como Fernando Fernán Gómez.

En esta vivienda, la actriz puede llevar a cabo tranquilamente su pasión por la botánica. “Me he traído todas las especies de árboles que tenía en mi finca de Ávila, que ya es muy grande para mí sola y no la voy a usar, para hacerme un pequeño jardín”, comentaba en declaraciones a la revista Vanity Fair.

Carmen Maura, en una intervención en 'Historia de nuestro cine'. RTVE

Olivos, alcornoques… Todo un jardín “de magia” de 200 metros cuadrados que cuida con mucho mimo. “En el campo está todo mejor, y Miraflores es precioso. Si los árboles costaran como brillantes, lo pagaría”, llegó a decir a la citada publicación.

Belleza natural en Guadarrama

Carmen pasa largas temporadas en su casa de la sierra madrileña, a tan solo 45 minutos en coche de la capital de España. Con cerca de 8.000 habitantes, Miraflores de la Sierra es uno de los pueblos más bellos de la Sierra de Guadarrama, rodeado de montañas, bosques, fuentes y manantiales.

Su término municipal forma parte del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y de otros espacios protegidos, lo que garantiza un entorno de gran valor ecológico donde abundan encinas, pinos, robledales y una rica fauna.

La Morcuera, uno de los parajes más característicos de la Sierra de Guadarrama.

La naturaleza se disfruta a través de áreas recreativas como la Fuente del Cura y parajes como La Morcuera, ideales para pasear, hacer fotos o simplemente respirar aire puro.

Desde el pueblo parten rutas de senderismo hacia los puertos de Canencia y Morcuera, así como itinerarios más suaves, como los caminos que llevan a miradores naturales o a la propia Fuente del Cura, perfectos para familias.