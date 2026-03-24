Entramos en la casa de Belén Esteban (52) en Madrid: un chalet adosado de 270 m2, 4 plantas y jardín con piscina

Belén Esteban y casas de Paracuellos de Jarama en un montaje.

Aunque Belén Esteban es uno de los rostros más populares de la televisión, gracias a las cientos de tardes que ha pasado en Sálvame, lo cierto es que tiene una vida completamente normal en Paracuellos de Jarama.

Allí es una vecina más, y tan pronto se la puede comprando en el súper como en la farmacia. O disfrutando de la carta de El Albero, uno de los restaurantes más famosos del pueblo.

En esta localidad, a 30 kilómetros de Madrid, a unos 15-20 minutos en coche, reside la 'princesa del pueblo', ahora concursante estrella de Top Chef: famosos al horno.

Se trata de un municipio que ha ido creciendo en los últimos años: tiene 27.650 habitantes según el último dato más reciente del INE en 2025.

Su casa, en la que reside junto a su marido, Miguel Marcos, ha sido un lugar de peregrinación para los medios de los programas de crónica social.

Chalet de Belén Esteban en Paracuellos de Jarama.

También se ha convertido en un 'plató' de televisión, porque, en plena pandemia, la Esteban elaboraba desde su cocina diferentes platos para La última cena.

Está ubicada en una de las zonas residenciales más exclusivas de Paracuellos, Miramadrid, donde los chalés ahora pueden estar tasados en torno al millón de euros. Destacan las zonas verdes y las áreas deportivas.

Y a tan solo unos minutos de su casa, se encuentra uno de los balcones más impresionantes para observar la ciudad de Madrid desde la distancia. Los atardeceres son increíbles, mientras se ve la vorágine del aeropuerto a los pies de la colina.

La construcción es un chalet adosado de 273 metros cuadrados asentada en una parcela que ronda los 400, donde la de San Blas disfruta de un jardín privado y piscina.

Belén Esteban mostró su cocina en 'La última cena', de Telecinco.

De estilo moderno y funcional, la casa cuenta con cuatro plantas (incluidas un semisótano y una buhardilla acondicionada) en las que se distribuyen 3 habitaciones, cuatro baños, salón y una colorida cocina, en la que manda el fucsia.

En el resto de las estancias predominan los tonos neutros y claros. Tampoco faltan los recuerdos, tanto de la familia como de su carrera profesional.

Prácticamente toda la vivienda cuenta con muchísima luz, sobre todo el salón, gracias al enorme ventanal que tiene con vistas al jardín.

Más allá de sus viajes a Benidorm para visitar a su madre, Belén Esteban tiene en su casa como un refugio para desconectar de su trabajo y realizar reuniones con sus amigos.

Belén Esteban en su jardín. Redes sociales.

Y ahora más que nunca, tras su participación en el talent de repostería de RTVE, Belén Esteban ha decidido cogerse un año sabático.