La dura infancia de Juan José Ballesta en los años 90: hiperactivo, paralítico 2 años y su vida en un barrio humilde de Parla

Tan solo tenía 13 años cuando Juanjo Ballesta ganó un Goya a mejor actor revelación por su papel en la película El Bola. Desde entonces, el madrileño ha recorrido un trayecto sinuoso, lleno de idas y venidas, pero sin perder el cariño del público.

De hecho, en los últimos meses fue noticia tras verse envuelto en acusaciones de agresión sexual. Una vez que la justicia decidiera archivar la causa, el madrileño rehizo su vida centrándose en un catering fundado y dirigido por él mismo.

Tampoco tuvo una infancia tranquila. Para empezar, Ballesta se crió en un barrio "muy humilde de Parla". Así lo contaba a Évole en uno de sus programas: "En unos pisos del IVIMA que daban a las familias desfavorecidas que no tenían dinero, a padres jóvenes".

"Mis padres siempre han sido gente humilde y trabajadora", decía, confesando que "comía macarrones varios días". "Mi padre trabajaba en la obra y mi madre también estuvo un tiempo porque no llegábamos a fin de mes", aseguraba el actor de 38 años.

"Han sido una familia de currantes, muy humildes y de poco dinero. Yo no tenía lo que otros niños tenían. Pedía una bicicleta chulísima para Reyes y no me la podían traer, porque no había, y otras veces sí había".

Juanjo Ballesta en 'MasterChef'.

En un momento dado, un joven Ballesta empezó a ganar dinero gracias a los anuncios que hacía y por su participación en series como Querido maestro. "Mis padres me lo ingresaban en una cuenta y cuando fui mayor de edad, me la dieron. Nunca tocaron mi dinero y podrían haberlo hecho, porque les hacía falta".

El protagonista de 7 virgenes o Bruc, el desafío también tuvo serios problemas de salud en su infancia. A Ballesta le llegaron a diagnosticar hiperactividad y, después, se llegó a quedar paralítico.

"Mis padres eran currantes, muy humildes y de poco dinero. Yo no tenía lo que otros niños tenían"

"Cuando era pequeño, le decían a mi madre que iba a perder la cabeza porque era muy nervioso, que me medicase", recordaba en su participación en MasterChef.

Esta enfermedad hizo que tuviera un infarto en el fémur. O en otras palabras: se interrumpe el riesgo sanguíneo que nutre esa parte del hueso, las células óseas se mueren y el tejido pierde su estructura normal. "Me operaron y me quedé paralítico dos años".

Juanjo Ballesta en la película 'El bola'.

Fue entonces cuando los médicos le tuvieron que poner un "aparato de hierro" en la pierna, lo que hizo que sus compañeros de colegio le llamaran Forrest Gump.

Esta lesión, unida a la envidia que despertó por ser el "chulito de las películas", derivó en un tremendo bullying en la escuela.

Le insultaban, le apartaban de los juegos y un día hasta le pegaron un chicle en el pelo, haciendo que su madre tuviera que raparle al cero. Finalmente, sus progenitores optaron por cambiarle de colegio.

"Mi madre siempre estaba ahí para defenderme", llegó a decir Ballesta, reconociendo que su padre le insistía que no se metiera con nadie ni devolviera la violencia, intentando que la fama no le robara del todo al niño que era.