Telecinco cambia las normas: así es el plan de choque de 'El precio justo' contra la subida de la gasolina por la guerra de Irán

El mítico "¡a jugar!" cambia esta semana por "¡a repostar!". Telecinco pone en marcha una tanda de entregas especiales de El precio justo a colación del preocupante contexto actual por la subida del precio de la gasolina por la guerra de Irán.

El concurso que presentan Carlos Sobera y Tania Medina en la franja del mediodía de la cadena principal de Mediaset incorporará cheques de combustible a los premios.

El precio justo busca así "reforzar su apuesta por recompensas de valor práctico y utilidad directa para los concursantes".

La acción especial tendrá lugar en las entregas emitidas entre este lunes 23 y el próximo domingo 29.

Durante estas entregas, cada concursante que gane una de las cuatro pujas del programa obtendrá un cheque-carburante de 150 euros que se sumará a los 100 euros que ya reciben si aciertan el precio exacto.

Además, si el participante finalista logra llevarse el escaparate final, ganará un cheque-carburante de 3.000 euros que se sumará al valor de los premios del escaparate.

Esta acción especial del programa producido por Fremantle se verá reflejada en la puesta en escena, con adaptaciones específicas en la línea gráfica, las pantallas y el decorado.

Carlos Sobera con una concursante de 'El precio justo' en una entrega reciente.

La cabecera incorporará el claim ‘¡A repostar!’ y se incluirán elementos de atrezo con forma de surtidor en un set específico, desde el que se explicará la dinámica del juego en cada entrega, así como en los atriles de los concursantes.

La nueva etapa de El precio justo continúa evolucionando en Telecinco después de estrenarse hace ahora dos meses, el pasado 19 de enero.

El formato está teniendo una evolución positiva en la franja de la sobremesa. El pasado viernes, el concurso de Carlos Sobera promedió un 9,8%, casi dos puntos más que lo que marcó en su primera semana.

Eso sí, sigue estando muy lejos de La ruleta de la suerte, que continúa jugando en otra liga al rebasar cada día la barrera del 20%.

Apuesta por los concursos

Telecinco confió en los concursos para relanzar sus datos de audiencia. De hecho, los resultados parecen estar ya llegando en las tardes con¡Allá tú!. El programa de Juanra Bonet ya está renovado, al menos hasta el verano.

Como se analizó en EL ESPAÑOL, el formato que se emite en el último tramo de las tardes ha pasado de un 7,2% de cuota y 744.000 espectadores en su primera semana a un 10% y 991.000 en la última semana analizada.

Lo más importante es que ¡Allá tú! ha mejorado el rendimiento de la franja, la cual se encontraba en un 7,6% con su anterior oferta.