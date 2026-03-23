El sorprendente patrimonio de Chuck Norris: un rancho de 4 km² con acuífero propio y una fortuna de millones

Chuck Norris es un reconocido actor, productor y artista marcial estadounidense, famoso por sus papeles en el cine de acción.

A lo largo de su carrera se ha convertido también en un icono de la cultura popular en internet. Nació en 1940 en Ryan, Oklahoma, y pasó de una infancia difícil a convertirse en una figura mundial del cine de acción.

El intérprete no llegó a Hollywood buscando ser actor, sino que su entrada fue el resultado de sus conexiones en el mundo de las artes marciales.

Chuck Norris

Durante los años 80 protagonizó éxitos como Missing in Action y The Delta Force, consolidándose como una de las grandes estrellas del cine de acción.

Más adelante, entre 1993 y 2001, lideró la serie Walker, Texas Ranger, con la que se mantuvo vigente y reforzó su imagen de héroe invencible para toda una nueva generación.

Lejos de quedarse ahí, Chuck Norris ha logrado trascender su carrera cinematográfica, convirtiéndose en un fenómeno cultural. Su figura ha sido ampliamente utilizada en memes, campañas publicitarias y referencias populares, lo que ha mantenido su relevancia incluso entre públicos más jóvenes.

Este éxito sostenido a lo largo de décadas también se refleja en su situación económica: se estima que su patrimonio neto ronda los 70 millones de dólares.

Como decimos, el artista no solo ha generado ingresos en el mundo de la interpretación, sino también en el ámbito empresarial. Durante años fue profesor de artes marciales de su propia escuela y, además, ha publicado libros sobre ejercicio, filosofía y superación personal, ampliando así sus fuentes de ingresos.

En el terreno publicitario, Norris es actualmente imagen de Goldco, una empresa estadounidense especializada en metales preciosos como el oro y la plata.

A través de esta colaboración, el actor promueve la protección del ahorro para la jubilación en un contexto de incertidumbre económica, apoyándose en su imagen de fortaleza y confianza.

En cuanto a sus propiedades, en 2013 vendió su casa de Dallas por 1,2 millones de dólares. Actualmente reside en su rancho Lone Wolf Ranch, en Navasota, donde vive con su familia.

Allí también dirige uno de sus negocios más singulares: CForce, una embotelladora de agua cuya materia prima procede de un acuífero natural situado en su propiedad de más de 400 hectáreas.

Además de su residencia principal en Texas, el actor cuenta con una propiedad en Kauai, adquirida en 2015. Se trata de una antigua plantación que utiliza como lugar de descanso y entrenamiento.

Por otro lado, Norris también mantiene su compromiso social a través de iniciativas como Kickstart Kids, una fundación centrada en enseñar kárate en escuelas para fomentar valores como la disciplina y el respeto entre los jóvenes.

En definitiva, Chuck Norris ha sabido transformar su éxito en el cine en un imperio diversificado que abarca desde los negocios hasta la publicidad y la formación. Su capacidad para mantenerse vigente durante décadas explica su alto patrimonio.