Roscón, el hijo de Samantha Vallejo-Nágera, cumple los 18: su trabajo como camarero y su sueño de estar en 'Mamma mia!'

"Es alguien que te aporta felicidad". Con estas bonitas palabras, Samantha Vallejo-Nágera hablaba en el programa de Antena 3 Y ahora Sonsoles sobre Roscón, el tercero de sus cuatro hijos.

"Es más famoso que yo. Me gusta mucho hacer planes con él", decía la ya exjueza de MasterChef a Sonsoles Ónega sobre su hijo, que realmente se llama Patrick Aznar, pero que cariñosamente se le conoce como Roscón por nacer el día de Reyes.

Y lo cierto es que el Síndrome de Down no le frena. Durante la entrevista, Roscón derrochó carisma y ese desparpajo que demuestra en sus redes sociales, en las que a través del hashtag #RosconForPresident narra su día a día a miles de personas.

Roscón estuvo acompañado por su hermana Cloe, que es quien ayudaba a aclarar sus declaraciones porque no se le llegaba a entender del todo bien. "Él es su persona favorita", decía ella de él, que no dejaba de mirarse en la pantalla.

El hijo de Samantha acaba de cumplir la mayoría de edad, sin embargo, confesó estar "castigado" sin teléfono por "montarle un pollo a Cloe". Y así lo explicó la propia Cloe: "Eres mayor para tener privilegios, no puedes montar un pollo". "La promesa es no montar pollos. Fácil", zanjó él.

Roscón estuvo acompañado por su hermana Cloe en 'Y ahora Sonsoles'.

Fan absoluto de las pizzas, Roscón admitió también que lo que menos le gusta de la vida adulta son los cabreos. "No me gusta enfadarse", dijo, a lo que Sonsoles espetó: "A mí tampoco, pero me tengo que enfadar. Salgo de casa súper contenta, pero se me va torciendo el día".

Y también contó, a regañadientes, que tenía novia. "No se lo digas a nadie, es un secreto", le dijo a Sonsoles.

Roscón, en su entrevista con Sonsoles Ónega.

Con los 18 años recién cumplidos, el sueño de Roscón es trabajar como actor en el musical Mamma mía! Hasta entonces, el joven se gana su jornal como camarero en el catering de su madre Samantha.

Roscón se ha convertido en el epicentro de la energía y la alegría en su familia, donde todos le adoran. "Tardé 15 días en asimilar que tuviera Síndrome de Down", reconoció Samantha. "Al principio fue un drama, en vez de un paritorio, aquello parecía un tanatorio".

Samantha ha utilizado su altavoz mediático para visibilizar la discapacidad intelectual y reivindicar que tener un hijo como Roscón “es un premio”, subrayando que es un chico cariñoso, espontáneo y cada vez más autónomo: va al colegio, usa de forma responsable el móvil y se mueve solo en transporte público.