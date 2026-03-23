Omar Montes anuncia su retirada de la música: "Necesito que este año sea el último, creo que así se me valorará más"

El Hormiguero arrancó la semana llena de música con la visita de Omar Montes. El cantante visitó el espacio para presentar su remix del tema Ayer la vi, uno de los éxitos más icónicos del dj y productor español Juan Magán.

Montes no solo ha promocionado su trabajo, sino que ha hecho una dura confesión que afecta a todos sus fans: "Este es mi último año en la música", ha adelantado a Pablo Motos.

Así, el intérprete de La Sevillana dice adiós de momento al mundo de la canción. Su andadura en este terreno comenzó hace diez años, algo que fue un sueño para él.

Omar Montes y Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

Este anuncio significa un golpe muy duro para él: "Llevo ya diez años cantando, me he recorrido todos los lados y he estado en el número 1,2 y 0. Me he llevado muchas alegrías y he disfrutado de mi sueño".

Pese a llegar a su objetivo en la vida, "llega un momento en el que para pegarse en la música tienes que dar al otro y que cuando no tienes éxito tus amigos dejan de llamarte".

El artista ha explicado que dentro de esta industria hay "mucha falsedad" y que "la música es una mierda". Asegurando que las colaboraciones entre cantantes solo se hacen para obtener más visitas.

"Gracias a dios tengo amigos influencers y tiktokers que promocionan mi canción, pero otros pasan de ti si no eres un artista de fuera como Daddy Yankee".

Con esto, ha apuntado que el mercado musical en nuestro país ya no es lo que era y que solo apoyamos a lo de fuera: "Los artistas urbanos de España decaemos. Casi siempre los números uno en las listas son latinos y aquí son siempre de fuera".

"Los artistas españoles no tenemos el apoyo que deberíamos. Estoy hasta los cojones", ha añadido muy contundente.

"Hablando claro este es mi último año en la música", ha declarado en El Hormiguero. "Voy a estar un poco a mi rollo, no sabía si contarlo. La música no es fácil. Ya no tengo las mismas ganas ni la misma ilusión del principio".

Y sostiene que, con este movimiento, se le valorará más: "Necesito que este año sea el último porque creo que me van a valorar más. Parece que me tengo que morir para que me escuchen. Disfrutadme ahora que estoy vivo".