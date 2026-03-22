Évole deja 'en shock' a Marc Giró al llamar por sorpresa a Pedro Sánchez: la pulla a Iker Jiménez y el saludo a Begoña Gómez

Jordi Évole y Marc Giró charlan con el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante la emisión de 'Lo de Évole'. laSexta.

Es el nuevo fichaje estrella de laSexta. Por eso, su entrevista con Jordi Évole ha sido una de las más esperadas de la temporada. Antes del estreno de Cara al show, su nuevo proyecto en la cadena, Marc Giró ha charlado con el periodista catalán en una doble entrega de Lo de Évole.

"Ahora tengo a todo el mundo cabreado", asegura sobre su marcha de RTVE. "Han contratado a un pingüino. Saben lo que contratan. Y los pingüinos hacen de pingüinos. No me vayas a llamar pidiéndome que rebuzne o que dé leche. Si has contratado a un pingüino, tendrás pingüinadas. Atresmedia sabe lo que tiene", advierte.

A lo largo del encuentro, ambos conversan de todo. De lo divino y de lo humano. Su infancia en Barcelona. Sus padres. Su experiencia como editor de moda en la revista Marie Claire. Su sexualidad. O su ya finiquitado consumo de alcohol.

También hablan, y mucho, de política. En sus conversaciones, el nombre de Pedro Sánchez se cuela como tema recurrente. Incluso termina apareciendo… al otro lado del teléfono.

Marc Giró, en 'Lo de Évole'. laSexta.

"¡Évole, cuánto tiempo!"

"Pedro Sánchez es el que dirige RTVE. A veces llamas a Radio Televisión Española y te contesta Pedro Sánchez. Atención al espectador. 'Sí, diga. Ay, me suena su voz", detalla Giró en un momento del cara a cara.

"Yo he hecho monólogos que los he mandado a Prado del Rey. Se los han mandado a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez los ha corregido y me los ha mejorado", sostiene.

Según cuenta, el Presidente es sagaz a la hora de revisar textos. "¿Qué os parece si en lugar de esto? Nos estamos perdiendo a un gran guionista", espeta.

Es entonces cuando Jordi Évole le suelta: "Creo que hay una persona a la que le debes una explicación". De inmediato, Marc Giró se percata de que ha llegado el momento de una sorpresa: "Ya estamos con las llamaditas".

Sin más preámbulos, saca el móvil. Y marca un número. Al otro lado de la línea se escucha una voz plenamente reconocible. Es Pedro Sánchez: "¿Sí?, ¿dígame?".

"Pedro Sánchez", anuncia el presentador, mientras la cámara enfoca a un Marc Giró incrédulo. Mira fijamente a la cámara y balbucea un "¿quéeeee?"

"¡Hombre, Jordi Évole, cuánto tiempo!" lanza Sánchez, en un tono relajado. "Sí que lo he invitado esta temporada, pero como no me dieron respuesta en Moncloa, he hecho toda la temporada sin usted. Ahora ya... tarde. Si quiere venir, tarde es", contesta el periodista.

Observa que Sánchez no tiene registrado su contacto: "Veo que no me tenía guardado, ¿Se ha cambiado de teléfono?". Pedro Sánchez confirma que "sí, he cambiado de teléfono". Y de inmediato va al grano: "¿Para qué me llamas, a ver, Jordi? Que estoy bastante liado".

Marc Giró y Jordi Évole, en su conversación con Pedro Sánchez en 'Lo de Évole'. laSexta.

Pedro Sánchez, con "ganas de hablar"

El periodista le explica que está con su invitado, y Sánchez muestra su sorpresa: "Estás con Marc Giró ¿en serio? Pues tenía ganas de hablar".

La charla pasa a ser únicamente entre Giró y el Presidente. Tras el "¿Qué tal estás?" inicial de Giró, Sánchez detalla: "Estoy bien. De repente me entero por las noticias que te has ido".

"¿Crees que ha sido un poco ghosting? ¿Tendría que haberte llamado?", pregunta Giró al mandatario. Este se ríe.

"De todas formas, te digo una cosa. Me alegra mucho que la televisión pública se haya convertido como en un trampolín para impulsar nuevos talentos y que otras cadenas se alimenten", comenta el Presidente de Gobierno.

Tras escuchar atento a Sánchez, Giró lanza: "Sí, Pedro, pero estaremos de acuerdo en que La 2 ha sido para mí un trampolín. Y yo un trampolín para la televisión pública. Eso me lo vas a tener que reconocer, Presidente".

Marc Giró: "¡Pedro, qué contento estoy!"

"Hombre, por supuesto", le contesta Sánchez. "¿Tú te crees que yo me quedo hasta esas horas viendo la televisión pública? Por ti, claro, hombre".

El tono de la llamada, que se prolonga durante 8 minutos y 40 segundos, no puede ser más jovial. "Una cosa, Presidente: Vas a tener que venir a laSexta. ¡A ver si hay huevos de venir a mi programa un día de estos!", sugiere Giró.

Pedro Sánchez parece entusiasmado con la idea: "Yo encantado. Con permiso de Jordi, yo encantado de estar en tu programa".

Giró sugiere que Jordi "a lo mejor viene colaborador. Y que quizás sería una buena idea hacer "un trío". Sánchez se suma a las propuestas: "Yo me apunto a lo que vosotros me digáis. Sin problema. Cuenta con ello".

El de Barcelona, feliz, comparte su satisfacción con este diálogo: "¡Ay, Pedro, qué contento estoy!".

Jordi Évole y Marc Giró conversan con el Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, durante la emisión de 'Lo de Évole'. laSexta.

Las pullitas a Iker Jiménez

Sánchez aprovecha para transmitirle sus mejores deseos en su nuevo programa: "Lo que sí que te quiero desear, Marc, es toda la suerte en esta nueva etapa. Y una cosa muy importante: que no te cambie el tiempo. Porque lo que transmites es autenticidad, es valentía, es coraje".

Évole interviene en la conversación telefónica para lanzar una pregunta: "¿El hueco de Marc Giró ya lo tienen cubierto en Televisión Española?".

"A ver, es que esta es una pregunta un poco... Porque la oposición, si te digo que no... No se lo creerán. Y dirán que es Tele Sánchez. Ahora mismo la televisión pública tiene la calidad y además atrae a muchos públicos", contesta el Presidente.

Entonces, Jordi Évole lanza una pullita a Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro. Bien es sabido que su postura respecto a Sánchez ha sido crítica. "Háganle una oferta a Iker Jiménez... por darle un vuelco a la programación", señala.

La réplica del mandatario denota la complicidad con sus interlocutores: "Iba a decir una maldad, pero...".

Évole toma la palabra para recordar al Presidente de Gobierno que ya tendrán ocasión de reencontrarse en su programa "en el año 27" (haciendo alusión a la fecha prevista para las próximas Elecciones Generales en España).

¡Qué ganas!



De verdad, no se lo pierdan ❤️ https://t.co/WmTrhfrz4z — ✨🕺🏼 Cara al Show con Marc Giró 🦩✨ (@caraalshow) March 22, 2026

"Quiero el Pedro Sánchez sandungero", reclama Évole

"Desde aquí le quería pedir una cosa, que es muy poco habitual. Que usted vaya a laSexta, que usted vaya a la SER o que usted vaya a El País, yo esto ya lo tengo muy visto", añade. "Yo necesito ya salseo. Yo quiero el Pedro Sánchez sandunguero".

"¿A Iker Jiménez?", sugiere Sánchez, retomando la chanza. Évole cavila en voz alta. Y cita a los periodistas alineados con la derecha. "Por ejemplo, ir al programa de Iker Jiménez. Quiero a Pedro Sánchez con Ana Rosa, a Pedro Sánchez con Pablo Motos. Pedro Sánchez con Carlos Herrera. Me gustaría que fuese a (Carlos) Alsina también", prosigue.

El Presidente destaca que "hago un montón de ruedas de prensa". Y que, "en todo caso, recojo tu testigo, para ver si para el 27 tenemos una entrevista".

La conversación, lejos de llegar a su fin, se extiende. Los tres participantes hablan de campaña electoral, y de la izquierda, -que representa, en palabras de Sánchez, "el puro sentido común"-. O de José María Aznar, que "llegó a regularizar 500.000 migrantes".

El saludo de Marc Giró a Begoña Gómez

La llamada llega a su fin cuando Évole sugiere que llega el momento de cortar. "Muchas gracias por llamarme. Ahora grabo tu teléfono", subraya Sánchez.

Minutos antes había hecho hincapié en que el "sentido del humor" de Giró "es lo que necesitamos".

Así, el aludido dedica una cálida y extensa despedida a Sánchez: "Oye, Pedro, un abrazo. Nos vemos en laSexta, espero. Y si no, no pasa nada, porque sé que eres un hombre ocupado. Un abrazo fuerte a Begoña, a tu mujer, que yo soy un fan total suyo. Y estoy a partir de un piñón con ella. Así te lo digo de claro. No la conozco, pero un abrazo".

"Nunca pude imaginar que la política llegue a estos niveles... Se te agradece mucho ese detalle, Marc. Y un abrazo muy fuerte también para Jordi. Y gracias por llamar", contesta Pedro Sánchez.

Nada más finalizar la llamada, Marc Giró repara en un detalle: ha tuteado al mandatario: "Qué maravilla. Y ahora me doy cuenta de que a este señor yo le he hablado de tú. ¡Ay, Dios mío, Dios mío!".

Tras su reflexión, entona un mea culpa tan histriónico como hilarante: "¡A ver si va a ser esto un delito de prevaricación! ¡Que lo he tratado a este señor de tú! ¡Perdóname, Pedro! ¡Que te he tratado de tú y no te he tratado de usted!".