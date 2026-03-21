Aramís Fuster, sobre su dinero: "Me pagan por enviar vídeos eróticos y con mi edad no cobro ninguna pensión"

La bruja más famosa de España ha vuelto a estar en el ojo del huracán. Esta vez por un grave conflicto con su casero que le ha llevado a vivir en condiciones extremas.

La protagonista de esta historia es Aramís Fuster, un personaje televisivo que durante años aseguró haber manejado grandes cantidades de dinero, pero que ahora atraviesa una situación económica muy delicada.

Su casero la acusa de adeudar unos 15.000 euros en alquileres impagados. Mientras tanto, Fuster sostiene que es víctima de extorsión y asegura haber recibido amenazas de muerte por parte de su arrendador para que abandone la vivienda.

Aramís Fuster, en una imagen de sus redes sociales.

Más allá del conflicto legal, el episodio vuelve a poner el foco en su situación económica y en cómo ha cambiado su relación con el dinero.

Durante años, la vidente defendió públicamente que había llegado a tener una fortuna enorme. "Tuve tanto dinero que ni sabía la cifra exacta", afirmó en una entrevista concedida al diario 20 Minutos.

Sin embargo, esa imagen de abundancia contrasta con su realidad actual, marcada por problemas para pagar el alquiler y la búsqueda de ingresos alternativos.

Como vemos, no es oro todo lo que reluce. Aunque la catalana haya tenido mucho éxito en la televisión, no ha corrido la misma suerte en su vida personal.

Aramís Fuster.

"Me dio popularidad, me permitió tener fama y poder comer de mi trabajo, pero también me ha hecho sufrir muchísimo. La televisión y la fama me obligaron a dejar trozos de mi vida por el camino, como la relación con mis hijos, que me detestan", afirmó en el medio citado.

Según ella misma ha explicado, actualmente obtiene dinero enviando vídeos eróticos —aunque insiste en que no son pornográficos— a personas que pagan por ese contenido. Además, está intentando que se le reconozca una pensión de jubilación debido a una incapacidad del 54% provocada por un accidente de tráfico.

El problema, según su versión, es que el sistema no le permite acceder a esa pensión porque le faltó un solo día de cotización.

Este detalle refleja también una realidad frecuente entre muchos personajes televisivos: carreras mediáticas con momentos de ingresos elevados pero con cotizaciones irregulares que terminan complicando el acceso a prestaciones públicas.

El contraste es llamativo. La misma mujer que durante años habló de una fortuna "incalculable" y de una vida rodeada de lujo se encuentra ahora en una situación económica y habitacional crítica en marzo de 2026.

Ahora, la vidente asegura estar atravesando una situación límite y ha utilizado sus redes sociales para denunciar que los propietarios de su vivienda intentan desalojarla, algo que, según afirma, la tiene viviendo un auténtico calvario.

Desde el interior de la casa, donde dice permanecer prácticamente recluida, sostiene que se encuentra sin suministros básicos como agua y electricidad y que además está soportando presuntas presiones y amenazas por parte del dueño del inmueble.

Aun así, insiste en que no piensa abandonar el piso y advierte que luchará por quedarse en lo que considera su hogar.

"Soy muy previsora, tengo provisiones de agua y de comida que pido por internet", señala, "he comprado hasta un hornillo", relató a una reportera en Y ahora Sonsoles.