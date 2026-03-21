Apolonia Lapiedra (33), sobre su dura infancia: "Veía jeringuillas debajo de la cama, mis padres eran drogadictos"

Apolonia Lapiedra, cuyo nombre real es Samantha Sánchez Martínez, es conocida por ser una de las actrices para adultos más populares de nuestro país.

Nacida el 27 de abril de 1992, la de Albacete vuelve a estar de actualidad por su participación en el reality de internet La cárcel de los gemelos. Allí, Apolonia comparte casting con Labrador, Dakota Tárraga o Frank Cuesta.

Precisamente, con el mítico Frank de la Jungla, la exactriz porno tuvo un arrebato de sinceridad al contar, con detalles realmente escalofriantes, cómo fue su dura infancia.

"Me cuesta un poco porque no ha sido fácil. He tenido unos padres que han tomado drogas. Mi madre está bien, mi padre no. Tengo un hermanito que cumplió 9 añitos hace poco. Ha sido muy difícil, la verdad", aseguraba ante el herpetólogo, quien le animaba a abrirse.

Con la voz quebrada, Apolonia continuó con su estremecedor relato. "Me crié con mis abuelos. Fue un shock muy duro. Mi madre era todo el pilar de la familia", continuaba. "Es que no quiero...".

"Yo veía jeringuillas debajo de la cama. Jeringuillas y cucharas quemadas. A veces no había mucho para comer", continuó diciendo, revelando que la precariedad absoluta la acompañaba en sus primeros años de vida.

"Vivía en una casa en una aldea en malas condiciones. Y cosas de la vida, de casa en casa. Con mis tíos un mes en una casa, otro mes en otra, otro mes en otra...", confesó.

🚨 PIEL DE GALLINA CON APOLONIA 🚨⛓️💔



"Veía jeringuillas debajo de la cama, mis padres eran drogadictos". La confesión más dura de Apolonia frente a un Frank Cuesta que ha sabido escucharla. 🥺✨



Un ejemplo de superación que nos ha dejado a todos mudos en #CarcelGemelos3. 😱 pic.twitter.com/IUbxgHsVY6 — Varicela (@varicela_strms) March 17, 2026

"Nunca he tenido una estabilidad. Me reconstruí yo sola. He sobrevivido", añadía confesando también que acuda a terapia. "Me encantaría ver bien a mis padres antes de que se vayan", dijo entre lágrimas, aclarando que aunque ahora está "feliz" y se ha comprado su casa, echa de menos un abrazo de quienes le dieron la vida.

Lo cierto es que Apolonia Lapiedra procede de una infancia complicada y comenzó a trabajar muy joven en empleos precarios, desde tiendas de ropa hasta el campo, donde llegó a recoger cebollas para ayudar a salir adelante.

Apolonia Lapiedra posa en los Army Awards 2025. GTRES

Su vida dio un giro cuando conoció al director de cine X Ramiro Lapiedra, con quien inició una relación sentimental y que la introdujo profesionalmente en la industria porno. Pasó de protagonizar producciones locales a trabajar para grandes compañías internacionales.

Hace unos años, anunció su retirada para montar su propia empresa y centrarse en plataformas como OnlyFans, con el objetivo de controlar su contenido y ser “su propia jefa”, sin renegar de una etapa que define como una de las mejores decisiones de su vida