El pico y pala de '¡Allá tú!' en las tardes de Telecinco: por qué el concurso de Juanra Bonet se ha ganado su renovación

Nadie daba un duro cuando Telecinco decidió rescatar (otra vez) ¡Allá tú!, pero el concurso que ahora presenta Juanra Bonet se está haciendo un hueco en la siempre complicada franja de la tarde, cuyo último tramo Pasapalabra no tiene rival.

El programa producido por Gestmusic va a cerrar su mejor semana desde su llegada al canal de Mediaset el pasado 12 de enero. Por primera vez, ¡Allá tú! fue capaz de superar la psicológica barrera del doble dígito, y este jueves, batió récord con un 10,2% de share.

Los datos siguen estando muy lejos de Pasapalabra, porque el incombustible formato que presenta Roberto Leal en Antena 3 juega en otra liga, si bien ahora se encuentra en una etapa de transición tras el bote de Rosa Rodríguez.

También está por detrás de Aquí la tierra, el programa divulgativo que presenta Jacob Petrus en La 1 y que en febrero consiguió ser la oferta más vista de la cadena.

Sin embargo, el grupo de Fuencarral ha tenido en cuenta su evolución positiva para ampliar su confianza en el mítico programa de las cajas y renovarlo, al menos, hasta verano, según adelantó Poco Pasa.

La cuenta especializada en televisión, además, avanzó que el concurso aumentará su premio hasta los 150.000 euros, 50.000 más del que había hasta ahora.

Todo un aliciente para los nuevos participantes, pues ya se ha completado una primera etapa al haber salido a la palestra los 22 aspirantes que comenzaron desde la primera entrega.

Juanra Bonet, junto a un concursante de 'Allá tú' y su acompañante.

Como se decía más arriba, la tendencia de ¡Allá tú! estas semanas es ascendente. Así lo certifica un informe realizado en exclusiva por Dos30' para EL ESPAÑOL.

El programa ha pasado de un 7,2% de cuota y 744.000 espectadores en su primera semana, un dato que estaba por debajo de la media diaria de Telecinco, a un 10% y 991.000 en la última semana analizada.

Y, lo que es más importante, ¡Allá tú! ha mejorado el rendimiento de la franja, la cual se encontraba en un 7,6% (700.000 seguidores) con su anterior oferta, Reacción en cadena, de acuerdo a los datos analizados de lunes a viernes de septiembre a diciembre de 2025.

El análisis de la consultora también refleja que ¡Allá tú! cuenta con una clara concentración femenina, suponiendo el 69,6% de mujeres por el 30,4% restante de hombres.

Acierto con Juanra Bonet

Estos datos confirman al concurso como la oferta más competitiva que tiene Telecinco en sus tardes. Un pico y pala constante que está permitiendo la fidelización del público con uno de los formatos más emblemáticos de nuestra televisión.

Y aquí, también hay que poner en valor el trabajo de Juanra Bonet, que arriesgó saliendo de Antena 3 después de un exitoso periplo de diez años.

Juanra Bonet, presentador de '¡Allá tú!'.

El presentador no lo tenía nada fácil, pues venía a sustituir a Jesús Vázquez en el que era uno de sus programas más queridos. Y, lo cierto, es que le está viniendo como anillo al dedo. Bonet está completamente integrado en la mecánica, como hiciese en Lo sabe, no lo sabe y ¡Boom!, por supuesto.

Hay que recordar, además, que a mediados de febrero, Telecinco apostó por emitir ¡Allá tú! también los fines de semana.