Chuck Norris, actor y experto en artes marciales, muere a los 86 años en un hospital de Hawái

El actor y campeón en artes marciales Chuck Norris ha fallecido este viernes a los 86 años tras ser hospitalizado en Hawái por una emergencia médica no especificada, según informó Variety.

De hecho, las primeras fuentes señalaban que Carlos Ray Norris, que así se llamaba realmente, se encontraba bien, "de buen humor", y haciendo bromas.

Chuck Norris, que había cumplido 86 años el pasado 10 de marzo, compartió ese mismo día un vídeo en el que se le veía boxeando en el jardín de su casa.

El intérprete aseguraba sentirse en plena forma, bromeando con que él "no envejece, sino que sube de nivel".

"No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona".

"Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga, Chuck Norris", escribía en sus redes sociales.

Icono popular

Nacido en Oklahoma (EEUU) el 10 de marzo de 1940, Chuck Norris es toda una leyenda, tanto por sus papeles en el cine de acción como por ser un icono de la cultura popular en internet por los Chuck Norris facts.

Norris pasó de vivir una infancia dura a convertirse en una estrella del cine. Tras el divorcio de sus padres se trasladó con su madre y sus hermanos a California, donde estudió en North Torrance High School.

Chuck Norris Getty Images

Él mismo se describía como un joven tímido, poco atlético y con dificultades académicas.

En 1958 se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales y comenzó a practicar disciplinas como el Tang Soo Do.

A su regreso en la década de 1960 abrió academias de kárate y empezó a competir, logrando varios títulos y consolidándose como campeón mundial de peso medio durante varios años consecutivos.

Chuck Norris en una imagen de hace apenas 2 meses.

Su éxito deportivo le abrió las puertas del cine: debutó a finales de los años sesenta y alcanzó la fama con películas como Way of the Dragon, junto a Bruce Lee, además de protagonizar numerosos títulos de acción en las décadas de 1980 y 1990

Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie de acción Walker, Texas Ranger, que lo convirtió en un rostro muy popular a nivel internacional.

Sus dos infartos

Lo cierto es que Chuck Norris tuvo algunos baches de salud en los últimos años. En 2017, por ejemplo, sufrió dos ataques al corazón en apenas una hora, mientras participaba en Campeonato Mundial de Artes Marciales.

El primero le ocurrió mientras estaba en la ducha. Y el segundo, 45 minutos después, de camino al hospital. "Este suceso podría haber matado a la mayoría de los hombres, pero Chuck todavía está en lo más alto de su aptitud física", se informó en su momento.

El actor estaba casado con Gena O'Kelly desde 1998. Fruto de su relación, nacieron dos hijos mellizos. Pero no fue su único matrimonio, porque Norris se casó antes con Dianne Holecheck, con la que también tuvo dos hijos.