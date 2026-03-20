Los 10 mejores chistes y memes de Chuck Norris: "Cuando Google no encuentra algo, le pregunta a Chuck Norris"

EL ESPAÑOL realiza una recopilación de los mejores chistes en honor a una leyenda viva del cine que ha fallecido este viernes, el gran Chuck Norris.

Chuck Norris no nació mito, sino niño pobre en un pequeño pueblo de Oklahoma en 1940. Creció en un hogar marcado por la inestabilidad económica y un padre alcohólico, lo que le obligó a asumir responsabilidades muy pronto. Esa dureza temprana lo empujó hacia la disciplina y la autosuperación como únicas salidas posibles.

Su vida cambió cuando se alistó en la Fuerza Aérea y fue destinado a Corea. Allí descubrió las artes marciales y quedó fascinado por la mezcla de técnica, control y filosofía. De vuelta a Estados Unidos, abrió varias academias y se lanzó de lleno a la competición. No tardó en convertirse en campeón de kárate y en uno de los nombres más respetados del circuito.

Ese prestigio deportivo fue el puente hacia el cine. Primero entrenó a actores, luego se animó a ponerse delante de la cámara. Su gran momento llegó al enfrentarse a Bruce Lee en el Coliseo romano en “Way of the Dragon”. Aquella pelea, cuidada al milímetro, lo convirtió en rostro reconocible del cine de acción.

A partir de los años 80, Chuck Norris se consolidó como héroe duro de la gran pantalla. Protagonizó películas de soldados traumatizados, comandos implacables y justicieros solitarios. Sus personajes hablaban poco, pegaban fuerte y parecían imposibles de derrotar. Era el reflejo perfecto de cierta América de la Guerra Fría: musculosa, patriótica y sin matices.

La televisión terminó de fijar su imagen. Walker, Texas Ranger lo presentó como ranger texano incorruptible, con patada giratoria y moral rígida. La serie se emitió durante años en distintos países y acabó formando parte del paisaje cotidiano de muchas familias. Para una generación entera, Chuck Norris es, ante todo, el rostro serio que aparecía cada tarde en la tele.

Me acaban de presentar a Chuck Norris. Le he dicho, "Hola, soy Dios". Y me ha contestado: "Eras". — Dios (@diostuitero) March 20, 2026

Con los 2000 llegó una mutación inesperada: el mito se convirtió en meme. Nacieron los Chuck Norris facts, chistes que lo retratan como una especie de fuerza de la naturaleza. La gracia está en exagerar hasta lo absurdo la imagen de invencible que él mismo construyó en el cine y la televisión. Internet lo rescató y lo transformó en icono humorístico global.

Hoy, el universo Chuck Norris tiene muchas capas. Está el deportista que elevó las artes marciales al máximo nivel. El actor de acción que sostuvo una parte importante del cine popular de los 80 y 90. El personaje televisivo que encarna valores conservadores y un fuerte sentido de la justicia. Y, por encima, el mito digital que sigue vivo en forma de chiste compartido.

Detrás de todo eso hay un hombre profundamente marcado por la disciplina, la fe y el esfuerzo personal. Su historia conecta con la narrativa clásica de la superación: del chico humilde al héroe reconocido. La diferencia es que, en su caso, el héroe terminó reencarnado en broma eterna. Pocas figuras han logrado mantenerse presentes durante tantas décadas y en formatos tan distintos.

10 chistes sobre Chuck Norris