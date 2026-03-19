Chuck Norris, ingresado en un hospital de Hawái tras sufrir una emergencia médica

Chuck Norris ha sido ingresado de urgencia en Hawái. De momento se desconocen las causas de su hospitalización, pero el artista se encuentra bien.

Según publica TMZ, la emergencia médica ocurrió en las últimas 24 horas en la isla de Kauai que llevó a Chuck al hospital. El medio ha podido confirmar que el actor está "de buen humor" y haciendo bromas.

Chuck Norris, que a comienzos de este mes celebró su 86º cumpleaños, compartió ese mismo día un vídeo en el que se le veía boxeando en el jardín de su casa. El intérprete afirmaba sentirse en plena forma a sus casi 90 años, bromeando con que él "no envejece, sino que sube de nivel".

Chuck Norris Getty Images

"No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona".

"Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado más para mí de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga, Chuck Norris", escribía en sus redes sociales.

Al parecer, el incidente sucedió de forma repentina ya que ayer, miércoles, el estadounidense permanecía en su casa entrenando en la isla.

Hay que recordar que, en el año 2017, Norris sufrió dos ataques al corazón en apenas una hora. Todo sucedió cuando volvía de las Vegas con su familia. Allí había participado en el Campeonato Mundial de la Federación de Artes de Lucha Unidas.

En su regreso a casa comenzó a encontrarse mal, por lo que pararon en Nevada, donde sufrió el primer infarto. El segundo ya ocurrió en el hospital.

"Este suceso podría haber matado a la mayoría de los hombres, pero Chuck todavía está en lo más alto de su aptitud física", aseguraba Radar Online en su momento.

Icono en el ejército

Chuck Norris

Chuck Norris es un reconocido actor, productor y artista marcial estadounidense, famoso por sus papeles en el cine de acción.

A lo largo de su carrera se ha convertido también en un icono de la cultura popular en internet. Nació en 1940 en Ryan, Oklahoma, y pasó de una infancia difícil a convertirse en una figura mundial del cine de acción.

Tras el divorcio de sus padres, se trasladó con su madre y sus hermanos a California, donde estudió en North Torrance High School. Él mismo se describía como un joven tímido, poco atlético y con dificultades académicas.

En 1958 se alistó en la Fuerza Aérea de Estados Unidos y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales y comenzó a practicar disciplinas como el Tang Soo Do.

A su regreso en la década de 1960 abrió academias de kárate y empezó a competir, logrando varios títulos y consolidándose como campeón mundial de peso medio durante varios años consecutivos.

Su éxito deportivo le abrió las puertas del cine: debutó a finales de los años sesenta y alcanzó la fama con películas como Way of the Dragon, junto a Bruce Lee, además de protagonizar numerosos títulos de acción en las décadas de 1980 y 1990.

Chuck Norris en 'Desaparecido en combate', compitiendo con Rambo.

Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie Walker, Texas Ranger, que lo convirtió en un rostro muy popular a nivel internacional.

Además de su faceta como actor y luchador, fundó su propio estilo, Chun Kuk Do, creó la World Combat League y ha impulsado programas educativos para jóvenes, consolidando su imagen como leyenda de las artes marciales y de la cultura popular.