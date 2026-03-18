Víctor Sandoval, sin filtros sobre Belén Esteban: "No tengo dinero. Me dijo que vendiera mis muebles para pagar las facturas"

Víctor Sandoval no está pasando por la mejor etapa de su vida. Desde que acabó La familia de la tele, al tertuliano no se le ha vuelto a ver por ningún plató de televisión. Hasta hoy, que ha visitado el espacio de LosKikosTV para hablar de sus problemas económicos.

Sandoval ha asegurado que lleva un año en paro y que, muchas veces, se le hace difícil afrontar los gastos. "Llevo casi un año en paro y eso, con el tiempo, se va reduciendo. Ahora mismo cobro 900 euros".

El que fuera uno de los rostros más conocidos del 'Universo Sálvame' subsiste gracias al dinero que le dejan sus allegados y a una casera con "mucha paciencia": "Vivo gracias a amigos que me ayudan".

De izquierda a derecha: Chelo García Cortés, Aitor Albizua, Inés Hernand, Kiko Matamoros, María Patiño, Lydia Lozano, Belén Esteban y Víctor Sandoval.

Pese a que sus amigos se preocupan por que salga adelante de esta situación, otros, asegura, se han olvidado de él.

"No tengo para comer. Me he llevado muchas decepciones de amigos". Entre ellas, la que fuera su amiga del alma, Belén Esteban.

Según explica, ella le prestó ayuda económica —que él cifra en unos 1.500 euros, frente a los 3.000 que ella sostiene— y también le apoyó en momentos puntuales, como cuando cuidaba de su perro, por lo que recibía 600 euros mensuales.

No obstante, Sandoval afirma que esa ayuda no se ha mantenido en el tiempo y que la situación ha derivado en un distanciamiento total.

El colaborador televisivo revela que llegó a pasar dificultades económicas serias, incluso sin alimentos en casa, y recuerda un episodio concreto en el que Esteban optó por comprarle un bocadillo, algo que le resultó insuficiente.

En contraste, menciona el apoyo de María Patiño, quien —según él— sí le ha ayudado de forma más constante, enviándole comida o dinero.

La ruptura definitiva se habría producido tras quedarse sin teléfono por impago. Sandoval afirma que la respuesta de Esteban fue sugerirle que vendiera sus muebles para afrontar la deuda, un consejo que él considera inapropiado dada su situación.

"No tengo dinero. Me dijo que vendiera mis muebles para pagar las facturas", ha estallado en el espacio.

Víctor Sandoval y Belén Esteban en 'Ni que fuéramos Shhh'.

Además, sostiene que no puede confiar en ella y descarta cualquier reconciliación, llegando incluso a responsabilizarla de la pérdida de una oportunidad laboral.

En este contexto, también ha expresado su frustración profesional, asegurando no entender por qué no logra ser contratado como reportero o colaborador en programas como Directo al grano, Supervivientes o Gran Hermano.

Pese a reconocer la ayuda recibida en el pasado, Sandoval insiste en que lo que esperaba no era dinero, sino apoyo personal.