La rutina de Laura Pausini a sus 51 años: levantarse siempre a las 11 de la mañana, hacer deporte y desayunar en la cama

Laura Pausini es una de las artistas italianas más exitosas y premiadas a nivel internacional. Su carrera despegó en 1993, cuando ganó el Festival de Sanremo con la canción La solitudine, un tema que la catapultó a la fama y marcó el inicio de una trayectoria que pronto conquistaría también al público hispanohablante.

Especializada en el pop latino y la balada romántica, la cantante consolidó su éxito con temas como Se fue, Amores extraños o Víveme.

Más allá de la música, también ha desarrollado una notable carrera televisiva: fue una de las presentadoras de Festival de Eurovisión 2022 y ha participado como coach en el programa La Voz tanto en España como en México.

Laura Pausini, en el plató de 'El Hormiguero', en 2018. GTRES

En su vida cotidiana, la artista presta especial atención al cuidado físico. Practica deporte tres veces por semana y una de sus actividades favoritas es el zumba.

Pausini ha querido dejar claro en varias ocasiones que su pérdida de peso no se debe a métodos rápidos ni a inyecciones, sino a la constancia durante más de un año de entrenamiento y hábitos saludables.

Durante su visita a El Hormiguero, la cantante bromeó sobre el ejercicio con una frase que provocó risas en el plató: "El mejor ejercicio para adelgazar es hacer el amor".

La alimentación también juega un papel importante, especialmente cuando se prepara para una gira o una serie de conciertos. Bajo la supervisión de un nutricionista, elimina de su dieta algunos productos ácidos, como el tomate, ya que pueden provocar reflujo y afectar a las cuerdas vocales.

Laura Pausini en 'La Voz' en Antena 3.

En su tiempo libre, la artista prefiere planes tranquilos. Dormir, descansar en la cama y ver series es uno de sus pasatiempos favoritos. Entre sus títulos preferidos se encuentra This Is Us, mientras que reconoce que las series de ciencia ficción no le atraen tanto.

Cuando visita Madrid, también disfruta de planes sencillos. "Me gusta levantarme a última hora de la mañana, desayunar en la cama, dar un paseo por el Parque del Retiro y disfrutar de una buena comida en una terraza”, explicó en una entrevista con La Vanguardia.

La jornada ideal para la cantante continúa por la tarde con tiempo para leer o conversar con amigos, antes de terminar el día viendo una película. También le gusta ir de compras o visitar exposiciones.

Pese a su fama internacional, Pausini asegura mantener una actitud muy sencilla ante el trabajo. "No tengo nada de diva, pero antes de las once de la mañana no quiero trabajar", ha comentado con humor.

En cualquier caso, insiste en que el secreto para sentirse bien está en la constancia. "Si lo haces poco a poco, tu piel y tu buen humor también se verán beneficiados”, asegura sobre la importancia de incorporar el ejercicio a la rutina diaria.