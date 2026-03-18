La peligrosa historia de la actriz Claudia Salas (31 años) y su padre con unas magdalenas en Holanda: 30 minutos de tensión

Este miércoles, 11 de marzo, El Hormiguero recibió a tres de los rostros más recientes en el mundo de la interpretación. El espacio contó con la visita de Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero para presentar su nueva serie, Esa noche, que protagonizan y que llega a Netflix el próximo 13 de marzo.

En esta nueva ficción, tres hermanas deben decidir cómo hacen frente a un inesperado suceso que pondrá a prueba su amor y lealtad familiar.

La entrevista estuvo llena de energía y naturalidad marcada por las anécdotas que las artistas fueron revelando a Pablo Motos. Entre ellas, la vez que en pleno rodaje las tres vivieron un terremoto en República Dominicana.

Claudia Salas y Clara Galle en 'El Hormiguero' Atresmedia

"Yo pensaba que estaban entrando a robar", ha explicado, entre risas, Paula Usero. Sin embargo, poco después se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo mientras ella permanecía tumbada en la cama de su habitación.

Pero sin duda, la anécdota que más risas desató fue la que reveló Claudia Salas. En un viaje a Ámsterdam con su padre y su hermana la actriz vivió un momento tan guiri como surrealista.

"Es de las anécdotas más bonitas que tengo en mi vida. Me fui de viaje a Ámsterdam con mi padre y mi hermana como celebración de que mi padre había terminado el proceso de quimioterapia".

"Finalmente falleció. Le mando un beso desde aquí. Pero para celebrar que estaba sano planeó este viaje".

Salas cuenta que, aunque su padre y ella no fumaban, quisieron probar la típica magdalena de guiri que lleva marihuana. "Mi hermana fue Bob Marley todo el viaje", comentó desatando la risa de los allí presentes.

"Una tarde mi padre y yo nos la tomamos y en el prospecto ponía que hacía efecto en 30 minutos". Al paso del tiempo, la invitada pensó que le habían timado los 15 euros que le costó. Pero nada más lejos de la realidad, "a la media hora estábamos en el globo de nuestra vida".

"Nos queríamos empujar al canal, una cosa muy graciosa. No hay que hacerlo, una vez al año no hace daño, pero fue muy divertido", concluyó Claudia Salas.