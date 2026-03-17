Pedro Almodóvar cambia su norma de promoción: el director se niega a visitar Rusia, Estados Unidos o Corea

Pedro Almodóvar estrena este viernes, 20 de marzo, su nueva película, Amarga Navidad, un proyecto que apunta a ser una de las historias más oscuras dentro de su filmografía.

En plena promoción del filme, el director manchego ha vuelto a compartir sus opiniones políticas, algo habitual en él y siempre fiel a sus ideales. En esta ocasión, ha opinado sobre la actualidad que se vive en Estados Unidos y también sobre lo ocurrido en la última gala de los Premios Oscar.

Durante la ceremonia, el actor Javier Bardem apareció con una pegatina en la solapa con el mensaje 'No a la guerra', el mismo adhesivo que portó en los Premios Goya de 2003.

Su reivindicación fue la excepción, ya que fue el único que realizó una queja política visible a lo largo de la celebración.

Almodóvar no ha dudado en criticar lo ocurrido en una entrevista en Más vale tarde: "La gala de los Oscars, me pareció absolutamente decepcionante. Muy decepcionante la tibieza y la falta de valor y, sobre todo, la expresión de un miedo tremendo por parte de las celebrities que estaban en la sala".

Y ha asegurado la valentía de su compañero y amigo: "Me siento muy orgulloso que fuera Javier Bardem quien tuviera que decir 'No a la guerra' y 'Palestina libre'".

Almodóvar afirma que se plantea no promocionar su película en EEUU: "Lo mismo que no voy a Corea del Norte, tampoco quiero ir ahí" pic.twitter.com/Wi8rv3a6KR — TVMASPI (@sebas_maspons) March 17, 2026

El cineasta también ha dejado abierta la posibilidad de no viajar a EEUU para promocionar la película. En la entrevista explicó que está replanteándose su presencia en el país durante los meses de septiembre y octubre.

"Me estoy pensando mucho cómo hacer la promoción en Estados Unidos. Lo mismo que no voy a Rusia, no quiero ir tampoco ahí. Lo mismo con Corea del Norte".

Apunta que en estos países no hay ningún tipo de libertad. "No quiero ir a un lugar donde haya una dictadura y la gente esté sometida a ese gobierno. Es un lugar donde no hay ley. Es la ley del más fuerte".

No es la primera vez que Almodóvar opina sobre la situación política o sobre sus dirigentes como, por ejemplo, Donald Trump. Hace escasos días, en una entrevista para Público llegó a afirmar que el presidente de EEUU le provoca un sentimiento de violencia.

"Creo que la violencia que me ha provocado este hombre no la he conocido nunca en mi vida, y además yo no soy un ser violento, sin embargo, cuando pienso en él solo pienso en la violencia necesaria para exterminarlo".