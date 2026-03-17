Japón impacta a Gorka Otxoa (47 años): la reacción del actor de 'Machos Alfa' al conocer la influencia de la serie

Machos Alfa es una de las series más exitosas de nuestro país y no es para menos. Detrás del triunfo y las carcajadas se esconden Laura Caballero y Alberto Caballero, figuras clave en la comedia española.

Los hermanos son los responsables de series televisivas tan míticas como Aquí no hay quien viva o La que se avecina.

En el serial de Netflix, además de dirigir, ejercen como productores ejecutivos a través de su productora, Contubernio Films, manteniendo su estilo característico de humor ácido y diálogos rápidos centrado en la convivencia y los problemas sociales actuales.

Elenco de 'Machos Alfa'. Netflix

La trama sigue a cuatro amigos —Pedro, Luis, Raúl y Santi— que se sienten desorientados ante el fin del patriarcado y el empoderamiento femenino, intentando adaptarse a las nuevas reglas sociales de manera caótica y divertida. Tal ha sido la gran acogida del público que cuenta con varias adaptaciones europeas. Entre ellas, Francia bajo el nombre "Super Mâles”, se estrenó en enero del 2025, o la versión neerlandesa con "Gallitos", en su idioma original "Haantjes", la cual se lanzó en febrero del 2025.

Cada nueva versión de la serie española mantiene la premisa original, pero la adapta a las particularidades culturales de su territorio, con elencos propios y matices narrativos distintivos. "Voy a Japón y me conocen. Es la primera vez que tengo seguidores internacionales", reveló Gorka Otxoa en una entrevista a FórmulaTV.

"Machos se ve muchísimo. Está en el top 10 en países en Latinoamérica y en países super raros de Asia", expresó emocionado. Además, comentó que parte del éxito de Machos Alfa reside en temas cotidianos: "Muchas veces se dice que la comedia no viaja, pero si está bien escrita y habla de temas universales también se ve por ahí".

"La gente nos escribe por Instagram. Nos escriben de los sitios más recónditos", esto les permite a los actores ver de primera mano el alcance global de la producción. "Está bien que la gente se replantee los temas de los que hablamos, incluso aquí". Y es que la serie pone sobre la mesa temas tan incómodos como necesarios.

Ejemplos como la deconstrucción masculina, las relaciones abiertas, la conciliación familiar y la pérdida de privilegios históricos de los hombres. La serie significa un buen motor para fomentar el diálogo entre generaciones sobre temas serios a través de la comedia.

Imagen de la cuarta temporada de 'Machos alfa'. Netflix Además, los intérpretes han aprendido sobre conceptos de la "machosfera" e incels que desconocían, valorando positivamente que la ficción sirva para la autocrítica y la reflexión sobre la masculinidad moderna. Tal es su éxito que la temporada 4 se estrenó el 9 de enero de 2026 y se posicionó rápidamente como lo más visto de la plataforma.