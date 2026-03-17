Cambio de planes en laSexta: la cadena pospone la entrevista de Évole a Fernando Tejero y lanza la del invitado más esperado

Cambio de estrategia de última hora. laSexta ha tomado una decisión con Lo de Évole. El formato regresa a la parrilla del segundo canal de Atresmedia después del parón obligado el pasado domingo a colación de las elecciones de Castilla y León.

El especial que presentó Antonio García Ferreras sobre los comicios autonómicos dejó sin hueco al programa de entrevistas que lidera el comunicador catalán.

Pues bien, tras la emisión de la entrevista a Lola Herrera, el propio Évole había anunciado que su próximo invitado sería Fernando Tejero.

Pero no será así, y la conversación con el actor de La que se avecina tendrá que esperar, al menos, siete días más. La cadena ha optado por aplazar la entrega dedicada a Tejero para emitir una de las entrevistas más esperadas: Marc Giró.

Así lo lleva anunciando laSexta estos días con una promo que confirma que el programa volverá a estar partido en dos entregas. "Lo de este domingo va a ser muy bestia. Giró desencadenado", dice. "La bienvenida que se merece Giró a laSexta".

Este domingo (21.30h) el huracán Marc Giró llega a 'Lo de Évole'. pic.twitter.com/nse03WH0CU — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 16, 2026

Su presencia en Lo de Évole será la verdadera carta de presentación de Marc Giró en su nuevo canal tras su visita a Pablo Motos en El Hormiguero. En breve estrenará Cara al show, un programa que tendrá la misma esencia que su antecesor en RTVE.

La pieza lanzada a redes sociales, de más de dos minutos, Giró reflexiona sobre la conciencia de clase: "Como yo sé lo que es la buena vida, esa buena vida que yo he tenido, la quiero para el resto. Eso es ser de izquierdas".

"Y me da igual que esa persona esté aquí o que venga de donde venga. Y además, estoy convencido porque he hecho números y se puede conseguir. Muchísimas gracias. Viva España", agrega con su habitual tono.

En su charla con Évole, la nueva estrella también hablará sobre el feminismo y sobre la diversidad sexual: "Cuando yo llegué al planeta Tierra, no había nada que me cuadrara. ¿Tenías pito? Entonces te quedabas niño. Y luego estaba lo de las niñas. Pues ni una cosa ni la otra veía yo que me funcionaba", dice de su infancia.

Atresmedia anunció el fichaje de Marc Giró con esta imagen.

Pero, el momento más sorprendente llegará de la mano de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno intervendrá en la entrevista por teléfono después de que Giró bromease sobre su trabajo en la televisión pública.

"Tú a veces llama a RTVE y te contesta Pedro Sánchez. Atención al espectador. 'Sí, ¿diga? Uy me suena su voz. 'Que soy Pedro Sánchez", dice con ironía. La promo, a continuación, muestra a Évole contactar con el dirigente socialista. "¿Pedro Sánchez?". "Sí, soy yo".

Lógicamente, Marc Giró reacciona, sorprendido por lo ocurrido: "¿Qué?"