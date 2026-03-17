Alejandro Ruiz, el ingeniero geólogo de 24 años y fan de 'Matrix' que lucha cada tarde por el bote de 'Pasapalabra'

Pasapalabra parece haber encontrado un duelo de altura para hacer olvidar al que protagonizaron Rosa Rodríguez y Manu Pascual durante más de un año.

Los 'culpables' de volver a tener a la audiencia enganchada cada tarde en Antena 3 son Javier Alonso y Alejandro Ruiz. Este último fue el primero que aterrizó al concurso que presenta Roberto Leal.

Fue el pasado 9 de febrero cuando este madrileño, natural de Pinto, y que el 9 de marzo cumplió 24 años, acabó ganándose su sitio tras superar la Silla Azul.

Alejandro Ruiz es Graduado en Ingeniería Geológica por la Universidad Complutense de Madrid y en septiembre del 2025 terminó un Máster en Exploración de Recursos Minerales y Energéticos.

Actualmente no está estudiando. De hecho, esa pausa le permitió presentarse al casting de Pasapalabra, algo que se propuso cuando tenía 18 o 19 años.

"Decidí que quería ir más o menos algo preparado para hacerlo bien y bueno, de momento ya es un objetivo cumplido", confiesa Alejandro, el menor de tres hermanos.

Aunque la responsable principal de que ahora esté peleando por el bote es su madre, Ana María. "Es la que me instó desde pequeñito a estar aquí". Y es que, la mujer le hizo una especie de entrenamiento casero porque le iba soltando palabras al azar.

Alejandro y Javier en uno de los roscos de 'Pasapalabra'.

Para Alejandro Pasapalabra es su primera experiencia en televisión. Se considera una persona feliz, a veces un poco tímido, pero muy cercano con sus seres queridos.

El madrileño reconoce tener varias aficiones: "Leer me encanta, pasar tiempo con amigos y familia, los videojuegos siempre me han gustado mucho".

Aunque la que más destaca es su pasión por el piano. "Lo toco un poquito, siempre me he considerado muy curioso y con muchas ganas de aprender", dice Alejandro, quien, por cierto, es muy fan de la película Matrix.

¿Y qué haría Alejandro con el bote? "Principalmente lo dedicaría para la compra de una vivienda, pero también me gustaría mucho compartirlo con familia y amigos. Soy de mentalidad sencilla y creo que la mejor forma de gastar dinero es compartirlo con los tuyos".

Alejandro Ruiz, concursante de 'Pasapalabra'.

Eso sí, el madrileño también se pegaría un viaje a Japón a modo de capricho con sus hermanos y cuñada: "Nos gusta mucho a los cuatro y seguro que sería algo especial".

A fecha de publicación de este artículo, Alejandro suma un total de 16.800 euros en 26 programas.