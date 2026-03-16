17 nominaciones en 39 años y ningún Oscar: la cara de Diane Warren al ver que pierde otra vez la estatuilla este 2026

Diane Warren se ha vuelto a ir de vacío en los Premios Oscar 2026. Un año más, la eterna nominada ha visto pasar la estatuilla muy cerca, pero no en sus manos. A pesar de sumar ya 17 nominaciones a lo largo de su carrera, la autora estadounidense sigue sin conseguir la estatuilla.

Warren es una de las compositoras más exitosas y prolíficas de la música contemporánea. Ha escrito grandes éxitos para artistas como Aerosmith, Cher, Gloria Estefan o Taylor Swift, pero para la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas todavía no ha sido suficiente para otorgarle un Oscar competitivo.

En esta ocasión estaba nominada a Mejor Canción Original por Dear Me, interpretada por Kesha, incluida en la banda sonora del documental Diane Warren: Relentless.

Se trataba de una candidatura especialmente significativa, ya que la canción tiene un carácter autobiográfico y sirve como eje del documental que repasa su trayectoria y su historia dentro de la industria musical.

No es de extrañar que su reacción al conocer el resultado haya dado que hablar. La compositora se quedó petrificada durante varios segundos cuando se anunció al ganador, mientras el público celebraba que el premio iba finalmente para Golden, de la película Las guerreras K-pop.

after 17 nominations for Best Original Song in her career diane warren lost again. #oscars pic.twitter.com/pgIXkwjkR4 — 2000s (@PopCulture2000s) March 16, 2026

En la categoría también competían Train Dreams de Sueño de trenes, I Lied to You de Los Pecadores y Sweet Dreams of Joy del documental Viva Verdi.

La relación entre Warren y los Óscar viene de lejos. Su primera nominación llegó en 1987 con Nothing’s Gonna Stop Us Now, canción interpretada por Starship para la película Mannequin. Desde entonces ha acumulado candidaturas, aunque la estatuilla competitiva sigue resistiéndose.

Eso sí, en 2022 la Academia reconoció su trayectoria con un Óscar honorífico durante los Governors Awards. A diferencia de los premios tradicionales, estos galardones los concede directamente la Junta de Gobernadores para reconocer carreras destacadas o contribuciones relevantes al cine.

Más allá de los premios, su impacto en la música es indiscutible: ha logrado colocar nueve canciones en el número uno del Billboard Hot 100 y un total de 41 temas en el Top 10. Un legado que confirma que, con Óscar o sin él, sigue siendo una de las grandes compositoras de la industria.