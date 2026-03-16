Javier Bardem y Yolanda Díaz no fueron los únicos españoles en los Oscar: 2 actores de 'Élite' triunfan en la alfombra roja

Aron Piper y Manu Ríos, los otros protagonistas españoles en los Oscar 2026.

España volvió a estar muy bien representada en los Premios Oscar 2026, una ceremonia celebrada en la madrugada de este domingo 15 al lunes 16, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con Conan O'Brien como maestro de ceremonias por segundo año consecutivo.

Por la alfombra roja no solo desfiló Javier Bardem. El oscarizado actor de No es país para viejos fue la excepción en una gala apolítica, sin apenas polémicas, al llevar la chapa del "no a la guerra" que lució en 2003 y clamar por una "Palestina libre".

Entre las estrellas de Hollywood también se coló Yolanda Díaz. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo acudió a la gala para apoyar al cine español, en especial a la película Sirat, de su amigo Óliver Laxe.

La cinta, por cierto, se quedó con la miel en los labios en las dos categorías a las que optaba: mejor película internacional y mejor sonido.

Quienes sorprendieron al pisar la red carpet fueron Manu Ríos, confirmado por EL ESPAÑOL, y Aron Piper. Los jóvenes actores, de 27 y 28 años respectivamente, no se quisieron perder el evento más importante a nivel internacional en la industria del cine.

Manu Ríos. Getty Images

Los dos son conocidos por su participación en la serie juvenil de Netflix Élite. Gracias a la ficción creada por Carlos Montero y Darío Madrona, Ríos y Piper se han convertido en rostros globales y en auténticos referentes para las nuevas generaciones.

Manu Ríos, a quien vemos en Respira, también de Netflix, cuenta con 9,4 millones de seguidores. Y Piper logra superar la barrera de los 10, con casi 11 millones.

Su presencia en los Oscar 2026 cabe decir que ha estado más vinculada al mundo de la moda que con una nominación.

Para esta ocasión, el intérprete manchego fue muy atrevido al romper con el dress code al escoger una camisa vintage de rayas en tonos grises y blancos, corbata ancha de inspiración setentera y un pantalón de traje con raya diplomática.

Arón Piper Getty Images

Ríos ya había sido imagen de firmas tan prestigiosas como Moschino, con la que acudió a la Met Gala 2022. También ha protagonizado campañas con firmas de joyería como RABAT y Twojeys, y ha trabajado estrechamente con Bulgari y Cartier.

Al de Calzada de Calatrava también lo hemos visto en desfiles de Saint Laurent o Dior.

Aron Piper, por su parte, apostó por un elegante esmoquin blanco, con pajarita negra rematada con un broche joya en forma de flor y pantalón a juego.

Amanda Villavieja, Laia Casanova y Yasmina Praderas, candidatas a Mejor Sonido por Sirat, cerraron la representación española en los Oscar 2026.