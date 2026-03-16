El guiño de Anne Hathaway y Anna Wintour en los Oscar: su homenaje ante el estreno de 'El diablo viste de Prada'

Anne Hathaway protagonizó uno de los momentos más divertidos de la gala de los Premios Oscar 2026 junto a la icónica editora de moda Anna Wintour.

Ambas subieron al escenario del Dolby Theatre para entregar el premio a Mejor Diseño de Vestuario y lo hicieron con una entrada muy especial: al ritmo de Vogue de Madonna.

La canción, considerada un himno de la moda, sirvió como guiño tanto a la revista Vogue —de la que Wintour fue editora jefe hasta 2025— como al universo fashion que ambas representan.

me arrepiei todo com a anna wintour e anne hathaway entrando ao som de VOGUE no palco do #Oscars pic.twitter.com/yYkOj5JcCy — webdivo nettinho (@webdivonettinho) March 15, 2026

El momento también recordó inevitablemente a la película El diablo viste de Prada, una de las grandes referencias de la cultura pop en torno al mundo de la moda.

En el film, Hathaway comparte protagonismo con Meryl Streep, quien interpreta a la temida editora Miranda Priestly, personaje inspirado precisamente en Wintour.

La actriz no dejó pasar la oportunidad de hacer un guiño a la película. Antes de anunciar a los nominados, preguntó en tono cómico: "Solo por curiosidad… ¿qué piensas de mi vestido esta noche?".

👠😂 El momentazo de los Oscar 2026: Anne Hathaway y Anna Wintour firman el guiño más divertido a 'El diablo se viste de Prada'



👉La actriz y la directora global de contenido de Condé Nast y directora global de ‘Vogue’ han protagonizado uno de los momentos más divertidps pic.twitter.com/ykLAqRnUqA — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) March 16, 2026

Wintour respondió con su característico humor seco: se puso las gafas, miró hacia otro lado y se acercó directamente al micrófono para continuar con la gala, provocando las risas del auditorio.

El momento no terminó ahí. En otro instante, la editora se refirió a Hathaway como Emily, nombre de su personaje en el film, desatando nuevas carcajadas entre el público.

El regreso de El diablo viste de Prada

Un fotograma de 'El diablo se viste de Prada'.

La referencia llega además en un momento clave, ya que la secuela de The Devil Wears Prada ya es una realidad. La nueva entrega, cuyo estreno está previsto para el 30 de abril, se sitúa unos 20 años después de la historia original.

Según las primeras informaciones, la trama seguirá a Miranda Priestly en el ocaso de su carrera mientras intenta mantener a flote la revista Runway en un contexto en el que las publicaciones impresas pierden relevancia.

Al mismo tiempo, su antigua asistente Emily Charlton se ha convertido en una poderosa ejecutiva dentro de un gran conglomerado de lujo, lo que desencadena un nuevo pulso de poder entre ambas.

Con dos tráilers ya publicados, la secuela promete recuperar una historia que, casi dos décadas después, sigue siendo un auténtico referente de la cultura pop.