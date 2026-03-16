Arús estalla contra la bolsa de regalos de los Oscar valorada en más de 300.000 euros: "Falta de educación tremenda"

Jessie Buckley y Michael B. Jordan, mejor actriz y mejor actor, y el presentador Alfonso Arús en un montaje.

Los Oscar 2026 son ya historia. La noche más importante de Hollywood ha dejado a Una batalla tras otra como la gran triunfadora con hasta seis estatuillas. Con cuatro se tuvo que conformar Los pecadores, que partía con 16 nominaciones.

La película española Sirat, de Óliver Laxe, se fue de vacío al no ganar en ninguna de las dos categorías en las que estaba nominada.

En una gala apolítica en la que Hollywood acató la censura, y únicamente con la reivindicación de Javier Bardem con su "no a la guerra y viva Palestina libre", los programas de televisión de este lunes están recogiendo las anécdotas más divertidas que nos dejó la ceremonia que, como siempre, se celebró en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Aruseros ha puesto el foco en la exclusiva bolsa de regalos que recibieron únicamente los nominados en las principales categorías. Conocida como Everyone Wins, está valorada en 350.000 dólares. Es decir, 300.000 euros al cambio. Cada paquete contiene 61 obsequios.

Como viene trascendiendo en los últimos años, la bolsa contiene desde viajes exóticos y estancias en hoteles de lujo hasta tratamientos de belleza.

Así, los nominados este año podrán hospedarse en el Hotel Cotton House de Barcelona, cuya noche tiene un coste de 5.200 dólares.

También podrán viajar a un hotel de Maldivas, con spa incluido, cuyas cuatro noches están valoradas en 23.500 dólares. Los afortunados disfrutarán además de cinco días de estancia en Sri Lanka, un viaje valorado en 8.500 euros.

Hotel Cotton House de Barcelona.

El apartado de viaje se completa con el alojamiento en una villa única en la Laponia finlandesa y en una villa privada de 9 millones de dólares en Costa Rica.

Pero lo que más ha llamado la atención a Alfonso Arús es que la bolsa contenga tratamientos estéticos como una liposucción con un reputado médico de Florida que está valorada en 25.000 dólares. Y hasta una cirugía facial.

"Es una falta de educación tremenda el tema de la cirugía plástica", decía, bastante indignado el presentador de laSexta. "Te están llamado fea o feo, gordo...".

"Una cosa es un spa o una estancia en Ibiza, pero hay cosas que me parecen de una falta de tacto tremenda", agregaba: "Una cosa es que lo hagan las estrellas sin que se sepan y otra que tengas que pasar por el aro".

Para completar este apartado, los nominados han recibido en sus domicilios el tónico viral Watermelon Glow Recipe y mascarillas tonificantes coreanas.

También incluía un set de cuidado facial de tres piezas de INSTUTYTYM, una prebase con proyector solar y un blanqueamiento dental en Beverly Hills Dental Arts.

La bolsa de regalos incluía además un análisis genético personalizado y asesoramiento de ancestros, valorado en 25.000 dólares, y el show privado del mentalista Carl Christman, también con un valor de 25.000.

Otros obsequios curiosos son los servicios de diseño de interiores residenciales personalizados de CBespoke y una cita con el abogado, experto en divorcio de famosos, James Sexton.

Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Teyana Taylor y el resto del elenco de 'Una batalla tras otra' celebran el Oscar a la mejor película. Foto: Reuters

Entre los productos de menor coste, figuraban desde suplementos nutricionales o cremas hidratantes hasta palomitas de maíz, accesorios para mascotas y un pack de cigarros de marihuana.