Adiós al primer concursante de 'Supervivientes': el motivo por el que Álex Guita ha abandonado tras solo 10 días de convivencia

Supervivientes ya suma su primera baja. Y no se trata de un expulsado, sino de un abandono a las primeras de cambio. Álex Guita decidió tirar la toalla definitivamente. Así lo hizo saber este domingo en la gala de Conexión Honduras.

El entrenador de los famosos activó el protocolo que se sigue en estas situaciones, poniendo fin a su estancia en Honduras y regresando a España tras apenas diez días de convivencia.

"Será un sueño roto, pero tengo que decir que abandono esta aventura. Abandono Supervivientes", confirmó Guita a Sandra Barneda para después explayarse y explicar los motivos de su drástica decisión.

"Abandono porque desde luego no llegué completamente preparado a nivel mental con el tema de la comida, y yo creo que tenía que haber trabajado meses antes este asunto en concreto", alegró el entrenador personal.

Para intentar convencerlo, el reality de Telecinco le puso las cariñosas palabras que le dedicó su amiga Raquel: "Quiero que sepas que entiendo cómo te sientes. Sabes que alguna vez hablábamos de cuál podía ser tu gran dificultad, que era la comida".

"Pero tú eres capaz de superar eso y muchísimo más. Has vivido momentos muy duros en tu vida y aquí abandonar no es una opción. Durante mucho tiempo has conseguido ser un ejemplo para mucha gente con tu trabajo, disciplina y motivación", continuaba ella.

"Nos has hecho luchar a mucha gente para conseguir objetivos que parecían imposibles y nunca nos dejaste abandonar. Fuiste tú el que nos enseñó a luchar hasta el final".

Pese al mensaje alentador, Guita tenía su decisión tomada. No cambió de opinión y confirmó su abandono de Supervivientes.

Antes de esto, Sandra Barneda quiso animar a los concursantes ante el desánimo generalizado, algo lógico tras los primeros días de convivencia, que son los más "complicados". "No podéis estar así, tenéis que cambiar el chip", dijo la presentadora.

"Sois unos auténticos supervivientes. Os admiramos, creemos que estáis haciendo una experiencia increíble. Todos vuestros familiares, amigos y el público os envía energía, a darlo todo", agregó Sandra, haciendo que el público estallara a aplaudir.

Líder a la baja

En cuanto a las audiencias, Supervivientes lideró una noche a la baja, marcada por las elecciones de Castilla y León. Así, el reality de Cuarzo marcó un 11,9% de share, un dato discreto si tenemos en cuenta que está llamado a marcar grandes cifras. Baja 2,3 puntos respecto a hace siete días.

No obstante, se trata de un dato más que suficiente para que la gala de Sandra Barneda se imponga a Una nueva vida. La serie de Antena 3 firmó un 10,7%. Peor le fue a La 1, que se quedó con un 6,7% con la película Spotlight. Cuarto Milenio se conformó con un 5,5% en Cuatro.

#ConexiónHonduras2 es LÍDER de su franja con un 11.9% de cuota, 921.000 y 3.267.000 espectadores únicos



🏝️ Aporta el 32.5% de la audiencia de #T5



🏝️ 15.4% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/3TtLIQfQFS — Dos30' (@Dos30TV) March 16, 2026

Es de justicia destacar la audiencia de la última emisión de Al cielo con ella en La 2. El programa de Henar Álvarez se va a La 1 con una de sus mejores cuotas (3,9%).

El pulso de los especiales electorales lo ganó Antena 3, si bien este se aprovechó de su corta duración. El programa de Matías Prats y Mónica Carrillo anotó un 10,4% y fue el más visto de la noche, con 1.333.000 espectadores. En dicha región marcó un 19,2%.

El informativo de TVE, con Pepa Bueno y Alejandra Herranz a los mandos, consiguió un 8,2% (un 14% en Castilla y León) con su tramo principal.

Un dato similar al que marcó el especial que presentó Antonio García Ferreras en laSexta, que firmó un 8% de media (y un 11% en Castilla y León) en su primer bloque.