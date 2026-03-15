Belén Esteban (52): "Mi familia iba justa como otras. Mi madre limpiaba en un colegio y una monja nos ayudaba mucho"

Belén Esteban ha sido uno de los rostros más populares en este país por airear su vida privada. Sin embargo, pocas veces la audiencia había visto a la de Paracuellos de Jarama abrirse tanto al hablar sobre su infancia como lo hizo en la última entrega de Top Chef: dulces y famosos.

En el programa de repostería en el que participa, la televisiva quiso contar un episodio muy íntimo de su infancia. Y todo ello, porque el formato propuso a los concursantes hacer una elaboración que les recordase a sus años de niñez.

Belén Esteban mostró muy orgullosa una fotografía cuando era pequeña. "Soy mi hija", dijo sobre el gran parecido que dice tener de Andrea. "Soy yo de gitana, tendría 8 o 9 años", explicaba a Paula Vázquez y al jurado.

Fue entonces cuando la excolaboradora de Sálvame se explayó al hablar sobre su infancia con todo tipo de detalles: "Nosotros nos criamos en un colegio de monjas, en La Casita de la Virgen. Y mi madre trabajaba limpiando allí".

La Esteban habló de Sor Mercedes, una figura muy importante durante esa etapa vital. "Yo tenía una monja que para mí significó mucho en mi vida".

Belen Esteban, muy orgullosa, enseña una fotografía de cuando era niña.

"Mi familia era como tantas que había y que hay; no pasábamos calamidades, pero íbamos justos, y esta monja nos ayudaba mucho", dijo.

"Ella me llevaba a todos los lados cuando mis padres trabajaban y, al ser diabética, me tenía... Ha sido una persona muy importante en mi vida, para mi familia y para muchas familias de esa generación".

Aunque Belén Esteban ha hablado pocas veces sobre su infancia, lo cierto es que en el pasado ya mencionó a Sor Mercedes. Lo hizo en el programa de Alberto Herrera, al hablar de su infancia junto a sus padres y sus hermanos en el madrileño barrio de San Blas.

"Daría todo por volver a mi infancia. Fue mi monja. La he querido como a mi madre. Me llevaba a todos lados mientras mi madre limpiaba. La gente dejaba ropa y ella siempre buscaba lo mejor para mis hermanos y para mí. Sor Mercedes ha sido un pilar enorme para nosotros", aseguró por entonces.

Belén Esteban junto a su madre. Instagram

María Belén Esteban Menéndez nació el 9 de noviembre de 1973 en Madrid, en el seno, efectivamente, de una familia humilde. Es hija de Francisco Esteban, fallecido en 2006 a causa de un cáncer, y de María del Carmen Menéndez.

Su padre, Paco, era un hombre muy aficionado a la televisión, en especial a las películas del Oeste. Y su madre, tal y como contó Belén, pudo sacar adelante a sus tres hijos gracias a su trabajo como limpiadora.

Belén Esteban es la menor de tres hermanos: Juan Pedro y Francisco José. Los dos han apostado siempre por el anonimato y rehúyen salir en televisión pese a la enorme popularidad que tiene su hermana. Sí es importante aclarar que tienen una relación estupenda.