Rodolfo Sancho: "No me iría a Hollywood para hacer un personaje de mierda. Otra cosa es si me pagase la hipoteca"

Uno de los grandes alicientes del Festival de Málaga de este año era ver a Rodolfo Sancho. El actor vuelve a la televisión después del mediático caso de su hijo, Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

El intérprete madrileño forma parte del elenco de la segunda temporada de Entre tierras, la serie protagonizada por Megan Montaner y que triunfó en su emisión en Antena 3. Sus audiencias fueron espectaculares. Fue el estreno de ficción más visto en más de dos años.

"Volver al trabajo ha sido volver a la normalidad. Volver a casa", dice escueto Sancho en su encuentro con los medios, entre los que se encontraba EL ESPAÑOL.

El único requisito de la conversación con el que fuese protagonista de Mar de plástico o Isabel era no hablar su vida privada. Y así fue.

Rodolfo Sancho enlazará Entre tierras con Trazos ocultos, un thriller emocional, también de Antena 3, que se está grabando en Tenerife. Aquí, el hijo de Sancho Gracia, el mítico Curro Jiménez, comparte historia con Toni Acosta.

Rodolfo Sancho en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Eres Juan Toscano, el capataz del villano de esta temporada interpretado por Ginés García Millán. ¿Qué nos puedes contar de tu personaje?

Mi personaje no solo está casado, sino que además su mujer está enferma. Entonces, esto es un disparate, es un desastre todo: la traición, el sentimiento de culpabilidad…

Precisamente ese tipo de amores platónicos, digamos, es lo que también para el espectador resulta bastante atrayente. Siempre con esas cosas de: 'Mira lo que les está pasando, a ver si ya sí… pero no puede ser'.

Rodolfo Sancho, sobre 'Entre Tierras': "Es un amor tenso, de culpa. No es un amor ligero"

Pero nace desde una situación muy madura de los dos, porque al final es un amor nada ligero. Es un amor tenso, de culpa, de decir: 'No puedo estar sintiendo esto por esta persona'.

Un desastre, vaya. Y claro, es como: 'Esta persona, aléjala de mí porque no quiero ni verla, porque yo lo único que quiero hacer es ayudar y ya'. Pero somos humanos, y de repente todo encaja.

¿Cómo ha sido trabajar con Megan Montaner?

Ha sido muy fácil. Hemos congeniado y, cuando la gente se entiende, los códigos están claros desde el principio. Indagar en la situación de cada uno, también ha sido bonito, ese amor prohibido. Los dos viven en una carencia emocional y eso va a encajar bien.

Rodolfo Sanchoy Megan Montaner en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Rodolfo, también tienes otro proyecto con Atresmedia. Estás que no paras, ¿no?

Sí, estoy rodando en Canarias. Es un thriller. A mí me gusta mucho el thriller. Y la época, también. Se llama Trazos ocultos, con Toni Acosta. Lo dirige Javier Curido, que es un directorazo, la verdad; un descubrimiento para mí. Y no os puedo adelantar mucho porque es de esas series que, si cuento algo, hago un spoiler a nivel legal.

¿Qué ha supuesto para ti volver a encadenar un proyecto tras otro?

Bueno, pues como volver a la normalidad, volver a casa.

Rodolfo, sobre su vuelta al trabajo tras el 'caso Daniel Sancho': "Fue como volver a casa"

¿Cómo te han recibido al llegar a una serie que ya tiene una primera temporada y un equipo consolidado? ¿Da un poco de vértigo?

No. La verdad es que no. Supongo que porque ya llevo unos cuantos años en la industria (ríe) Dentro de que hay una responsabilidad, porque la primera temporada ha sido un exitazo, al final esto es un trabajo de muchísima gente: un equipo de guionistas, un equipo técnico, directores…

Entonces la responsabilidad no cae sobre una sola persona, ni cuando es un éxito ni cuando es un fracaso. Los éxitos son colectivos y los fracasos también. Así que no me he presionado mucho con eso.

Además, me han recibido todos súper bien. Muchos de los actores ya habían trabajado varias veces con Silvia, con Ginés… Así que, no sé, realmente era como estar en casa prácticamente desde el primer día.

Cada día hay más actores de series en el cine y viceversa. ¿Se ha roto ya esa barrera que durante mucho tiempo existió entre actores de cine y de televisión?

En comparación con lo que era hace 20 o 30 años, se ha diluido completamente. Antes sí que estaba muy marcado. Hay que pensar que hace tiempo las series eran otra cosa, no tenían la calidad de hoy en día. Era una iluminación muy básica, una pantalla blanca y tres cámaras cruzadas.

En Hollywood todas las grandes actrices están haciendo televisión.

Claro, pero ahí hay un dato interesante. El problema es del cine hacia las series. Es duro decirlo, pero la realidad es que en Hollywood, con 40 años, muchas mujeres desaparecían de la gran pantalla. Las series han hecho que las actrices puedan seguir trabajando a partir de esa edad.

"En Hollywood, las mujeres a los 40 años desaparecían de la gran pantalla y las series les han permitido seguir trabajando"

Desaparecían: Nicole Kidman, Cameron Diaz… Es que desaparecían. Y de repente las series han abierto un abanico maravilloso para que puedan seguir trabajando, en ese sentido.

¿Te apetecería Hollywood en algún momento?

No sé. Igual con 20 años lo pensaba, pero ahora la verdad es que me da un poco igual. Yo siempre digo que a mí lo que me importa es el personaje. Si voy a hacer un mal personaje en Hollywood, tampoco me va a satisfacer demasiado.

¿Pero y si te pagan la hipoteca?

Eso sí, eso es otra cosa.

Rodolfo Sancho en el Festival de Málaga 2026. Gtres

¿Alguna vez has tenido que 'comerte un sapo' profesionalmente?

Yo creo que todos vamos pasando por eso. Algunas veces haces proyectos que te apasionan más y otros que te apasionan menos. Eso forma parte de la profesión.

Siempre pongo el mismo ejemplo: para que a Steven Spielberg le firmaran La lista de Schindler, le obligaron a hacer Parque Jurásico 2. Así que pregúntale a Spielberg si se come sapos. Si Spielberg se come sapos, nos los hemos comido todos.

¿Qué opinas de los actores españoles a los que les ha ido tan bien en Hollywood? ¿Te imaginas que te llaman?

Yo creo que también tiene algo de lotería. Bueno, lotería no, porque también hay mucho trabajo, esfuerzo y riesgo al irte fuera. Pero hoy en día sí es verdad que es más fácil acceder, porque tenemos muchas plataformas y más posibilidades.

Pero no me iría allí para quedarme. ¿Para qué? ¿Para ser el camarero que le pone la Coca-Cola a Brad Pitt? Para eso no iría.