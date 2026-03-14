Jorge Drexler, cantante: "Mi padre murió hace 2 años; y 3 antes mi madre. Dejas de ser hijo y pasas a ser solo padre"

Interesante reflexión de vida la que dejó Jorge Drexler en La Revuelta de David Broncano esta semana.

El cautator (Montevideo, 1964), ganador de un Óscar a mejor canción original por Al otro lado del río, habló abiertamente sobre la herida que ha supuesto la muerte de sus padres.

Y es que, ese duro momento vital, le ha servido como fuente de inspiración para su nuevo disco, Taracá.

"Mi padre murió hace 2 años y esa fue una de las razones de volver a grabar a Uruguay", dijo. Esta pérdida se produjo al poco tiempo después del fallecimiento de su madre: "Ella había muerto 3 años antes".

"Cuando dejas de ser hijo y pasar a ser solo padre, se producen cosas raras en tu interior", confesó. Su rol en la vida cambió por completo: "No tienes a nadie que te diga 'hijo', ni a nadie a quien decirle 'papá".

El ganador de hasta 17 premios Latin Grammy y 1 Goya, desveló a Broncano que su padre se llamaba Günther Drexler.

Hijo de una uruguaya y un alemán, Jorge Drexler ahondó más en sus raíces. El artista explicó a Broncano que su progenitor nació en Berlín en 1935 y que su familia se vio obligada a huir de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.

"Mi padre vivió en Bolivia nueve años. Nació en Berlín, en una familia judioalemana, y se escapó en el 39", contó. "Fueron de las últimas familiar en salir. El único país que les dio visado fue Bolivia".

Esta es la razón de que, a pesar de que naciese en Uruguay, Jorge Drexler se siente "medio boliviano". De ahí que siempre se haya sentido en deuda con dicho país.

"Tengo una canción que se llama Bolivia y habla de mi agradecimiento a ellos. En ese momento, era el lugar más pobre de Latinoamérica y estaba dándoles cobijo a los refugiados centroeuropeos".

A colación de esto, Jorge Drexler había hablado años atrás sobre la inmigración.

Jorge Drexler y Leonor Watling. GTRES

"Incluso en los casos más priviliegiados como el mío, que fue una inmigración vocacional para culminar un proyecto creativo, es una experiencia traumática, porque el inmigrante está partido, sin saber cuándo salir corriendo para su país o volver al otro".

Hay que recordar que el cantautor lleva viviendo en España más de tres décadas. Fue en nuestro país donde instaló su residencia habitual y conoció a su mujer, la actriz Leonor Watling, y madre de sus tres hijos,

Su infancia transcurrió en escuelas públicas, en el liceo Kennedy y en el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo, donde recibió una formación laica pero con fuerte impronta judía, al tiempo que su curiosidad se abría tanto a la música como a la ciencia.

Jorge es el mayor de cuatro hermanos —Daniel, también músico, Paula y Diego—, y desde pequeño convivió con la noción de diáspora, identidad y mezcla, temas que más tarde se convertirían en un eje lírico constante de sus canciones.