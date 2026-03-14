Ni Cádiz ni Huelva: el desconocido y exclusivo paraíso donde veranea Ana Torroja con playas vírgenes de ensueño

Ana Torroja y la isla que visita en un montaje de BLUPER Gtres

La cantante Ana Torroja siempre ha encontrado en los viajes y en ciertos lugares muy concretos del mundo un refugio para desconectar del ritmo de su carrera.

Aunque su voz está ligada para siempre a los grandes éxitos de Mecano, su vida personal y sus escapadas favoritas dibujan un mapa que va del Mediterráneo español a la selva mexicana.

Durante décadas, uno de sus destinos predilectos ha sido la isla de Formentera. La artista mantiene una profunda conexión emocional con este rincón del Mediterráneo, donde suele veranear en la época estival.

Entre sus lugares favoritos destaca la pequeña isla de Espalmador, un paraje natural que conoció en los años setenta cuando todavía era prácticamente virgen.

"Aunque ya no es tan solitaria, conozco ese lugar desde los años 70, cuando era absolutamente virgen. Iba con mi familia y nos sentíamos como Robinsones porque estábamos completamente solos en la isla".

Vista general de las aguas turquesas de la isla del Espalmador. iStock

"La orilla era de color rosa por los trocitos de coral que quedaban en la arena. El istmo entre Espalmador y Formentera era una lengua de arena que podías cruzar andando. Me encantan los lugares vírgenes, solitarios, de pura naturaleza”.

La cantante recuerda aquellas visitas familiares como auténticas aventuras: playas desiertas, arena con tonos rosados por los fragmentos de coral y un istmo de arena que conectaba con Formentera y que podía cruzarse caminando cuando la marea lo permitía.

La relación de Torroja con el archipiélago balear también está marcada por momentos personales importantes. En mayo de 2003 celebró su boda con Rafael Duque en pleno mar Mediterráneo, frente a la cala en Basset, cerca de la isla de Sa Dragonera, en la zona de Sant Telm, en Mallorca.

Fue una ceremonia íntima, con alrededor de cincuenta invitados, en un entorno natural que reflejaba perfectamente su gusto por los paisajes tranquilos y abiertos.

ANA CON SU HIJA JARA Y SU MARIDO RAFAEL DUQUE

Cuando regresa a Formentera, la cantante suele disfrutar de algunas de las playas más emblemáticas de la isla, como Playa de Migjorn, Cala Saona, Playa de Ses Illetes o Cala Baster, todas conocidas por sus aguas turquesas y su paisaje mediterráneo prácticamente intacto.

Son lugares donde la artista busca la calma, el mar y la sensación de naturaleza pura que siempre ha declarado necesitar para recargar energías.

Formentera.

Sin embargo, desde hace más de una década su vida cotidiana se desarrolla lejos de España. Torroja reside principalmente en Ciudad de México, donde se instaló alrededor de 2014 junto a su familia.

Allí encontró un nuevo hogar y un entorno muy diferente al Mediterráneo, marcado por la inmensidad urbana de la capital mexicana pero también por espacios naturales sorprendentes en sus alrededores.

La cantante ha construido en el país una rutina tranquila, lejos del foco constante de la industria musical española, disfrutando de una vida más pausada.

México se ha convertido así en su refugio emocional al otro lado del Atlántico. En varias ocasiones ha destacado su fascinación por la naturaleza del país y por la posibilidad de desconectar en entornos rodeados de vegetación. Uno de sus lugares favoritos es la región de Yucatán, donde se encuentra el exclusivo hotel Chablé Yucatán.

Este complejo, instalado en una antigua hacienda colonial y rodeado por cientos de hectáreas de selva, combina arquitectura histórica, villas privadas con piscina y un ambiente de absoluta calma.

No es casualidad que el establecimiento haya sido reconocido entre los mejores del mundo y haya ocupado el puesto número ocho en la lista The World’s 50 Best Hotels 2025, además de ser considerado el mejor hotel de Norteamérica ese mismo año.

Para Torroja, lugares como este representan el tipo de escapada ideal: naturaleza exuberante, privacidad y silencio. Espacios donde, como ella misma ha dicho en alguna ocasión, es posible "desconectar del mundanal ruido y sumergirse en una paz de la que nunca querrías salir".

Pese a su vida en México y a sus frecuentes viajes, hay una ciudad que sigue teniendo un lugar privilegiado en su corazón: Madrid. La cantante reconoce que cada vez que vuelve a la capital española la redescubre con ojos nuevos. "Cuando vives fuera y regresas, siempre tiene algo sorprendente para ti", ha comentado.

Para ella, Madrid continúa siendo ese punto de regreso constante, el lugar al que siempre apetece volver.