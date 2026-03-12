Vicente Vallés, presentador: "Mi refugio es la música. Mi primer amor fueron los Beatles en los 70, y lo sigo manteniendo"

Vicente Vallés es uno de los rostros más populares de la televisión en nuestro país. Su informativo que presenta en Antena 3 es líder indiscutible de audiencia desde hace 67 meses o, lo que es lo mismo, más de 5 años y medio.

Experto en política internacional, concretamente en la política de EEUU, seguidor confeso del Atlético de Madrid y pareja de Ángeles Blanco, presentadora de Telecinco, detrás de la imagen sobria de Vallés se esconde una faceta que muy pocos conocen.

El periodista de 62 años tiene en la música su auténtico refugio personal. Cuando acaba de trabajar, Vallés cambia los análisis sesudos y los datos por los discos, libretos y melodías que escucha de forma minuciosa.

Así lo reconocía el comunicador en una entrevista para Zenda. "Mi refugio es la música. Soy de los que todavía compran discos y disfrutan del libreto. Los Beatles son la base de todo lo que vino después", dijo.

En una charla que tuvo con el ya exfutbolista Joaquín Sánchez en el programa Joaquín, el novato, también de Antena 3, Vallés aseguró que "mi tercera vocación tras el fútbol y la música era el periodismo".

A Joaquín, Vallés le declaró su fervor por ACDC. También reconoció haber escuchado a David Bowie y a Oasis. "Nunca me había interesado mucho, pero cayó un disco entre mis manos y me enamoré", dijo.

Cuando vivía en el madrileño barrio de la Concepción, el presentador empezó a sentir pasión por el pop y el rock.

Vicente Vallés en el FesTVal de Vitoria. GTRES

"Creo que la música que se creó desde mediados de los 60 y durante los años 70 solo ha sido igualada en calidad por unos pocos", explicó. "Mi primer amor fueron los Beatles, y ese amor incondicional lo mantengo", aseguró para The Logical Web.

Una de sus grandes debilidades es Supertramp, grupo al que admira por su originalidad y por un estilo tan inconfundible que, según cuenta, basta escuchar unos compases para reconocerlos.

De su repertorio se queda con Take the Long Way Home, una canción cuya sencillez le cautivó hasta el punto de comprarse una armónica solo para aprender el mítico solo.

Vallés llega a reconocer que, durante la adolescencia, formó parte de una banda "con varios amigos del instituto" y luego "de la universidad". "Lo pasábamos muy bien".

En esta misma entrevista, el periodista también señaló que sabe tocar algunos instrumentos. "Mi abuelo me enseñó algunos acordes de guitarra y luego aprendí viendo tocar a otros. Además, estudié piano y solfeo".

A día de hoy sigue recurriendo al piano como vía de escape y no ha dudado en sentarse ante un teclado en público en alguna ocasión, dejando ver a ese pianista vocacional que convive con el periodista. Una pasión que comparte con el que fuera su rival, Pedro Piqueras.