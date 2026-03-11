Ni Madrid, ni Alicante: la casa de Jorge Fernández se sitúa en un enclave exclusivo construido por el arquitecto Arata Isozaki

Jorge Fernández tiene su residencia en las Torres Isozaki, en Bilbao.

Jorge Fernández es uno de los rostros más populares de la televisión. Desde hace 20 años es el presentador de La ruleta de la suerte, el incombustible concurso que triunfa cada día en Antena 3.

Nacido en Alicante en 1972, el que fuese Míster España creció en Mondragón, un pueblo tranquilo de Guipúzcoa lleno de historia y rodeado de naturaleza.

Y aunque viaje a Madrid por motivos profesionales, para grabar las entregas de La ruleta de la suerte, Jorge Fernández tiene fijada su residencia habitual en Bilbao, ciudad en la que también vive su hijo Ian.

Su hogar se encuentra en uno de las construcciones más exclusivas: las Torres Isozaki. Se trata de un complejo de siete edificios en total, obra del prestigioso arquitecto japonés Arata Isozaki, uno de los máximos exponentes del postmodernismo.

Las torres se encuentran en pleno corazón de Bilbao, en el distrito de Abando, el más rico de toda la ciudad con una renta media de 47.000 euros anuales.

Desde su apartamento, se vislumbran unas espectaculares vistas al río Nervión y al Museo Guggenheim, el gran emblema de Bilbao.

Y es que la vivienda cuenta con una gran terraza llena de plantass, barandillas de cristal y mobiliario de exterior en tonos verdes que refuerzan esa sensación de estar en un oasis urbano

El apartamento es muy luminoso, con grandes ventanales que dejan traspasar la luz natural.

La madera predomina en el salón, en la zona del comedor y en la cocina, donde los panelados en tonos oscuros y la isla central aportan un aire contemporáneo.

El proyecto de reforma corrió a cargo del estudio Barayazarra+Casteres, que apostó por un estilo moderno, pero cálido, suavizado con textiles neutros en sofás y sillas.

Las redes sociales de Jorge Fernández también han dejado al descubierto los detalles que tiene el presentador con el surf, una de sus grandes pasiones. Y es que, sobre la pared luce colgada una tabla de surf.

En resumen, la vivienda tiene una línea minimalista, muy cuidada, que transmite tanto orden y funcionalidad como el carácter deportivo de su propietario. Todo un remanso de paz para el presentador de Atresmedia.

Pese a que no ha llegado a trascender ninguna cifra sobre lo que pagó Jorge Fernández, como referencia orientativa, los pisos en las Torres Isozaki en venta suelen anunciarse a partir de los 600.000 euros, en función de la planta, los metros cuadrados y la terraza.