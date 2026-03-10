Sarah Santolalla abandona 'En boca de todos' tras una fuerte discusión con Antonio Naranjo: "No vengo a hablar de mi vida"

Sarah Santolalla y Antonio Naranjo, este martes, 10 de marzo, en 'En boca de todos'. Cuatro

Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla han protagonizado un tenso momento en la emisión de En boca de todos en la mañana de este martes, 10 de marzo.

En mitad de un debate sobre el conflicto en Oriente Medio, el tertuliano ha interrumpido el discurso de la analista política para preguntarle sobre el cabestrillo que portaba en su brazo.

Santaolalla, cabe recordar, afirmó hace unos días haber sufrido diversas agresiones físicas a manos del polémico comunicador Vito Quiles.

Antonio Naranjo, este martes, 10 de marzo, en 'En boca de todos'. Cuatro

"Lo primero preguntarle a Sarah si va a seguir con el cabestrillo puesto en este debate", ha comenzado diciendo Antonio Naranjo.

Sarah, sorprendida y algo asombrada por la cuestión, le ha respondido con un "Sí, hasta que el informe médico me diga lo contrario".

Lejos de quedarse en un simple comentario, el televisivo ha confesado sentirse muy sorprendido porque acababa de leer que Grande-Marlaska le había puesto escolta policial y que un forense había negado la veracidad de sus lesiones.

La colaboradora ha clamado respeto y ha pedido dejar a un lado su situación personal. "No vengo a hablar de mi vida ni de la gente que detienen en la puerta de mi casa", ha señalado.

GRANDÍSIMO @AntonioRNaranjo acabando con el teatro del cabestrillo en directo. Le ha dicho a la falsa denunciante Sara Marina Pérez lo que toda España piensa de su denuncia: que es una burda mentira. pic.twitter.com/NtlQE0Y5DS — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) March 10, 2026

Naranjo, sin embargo, no ha frenado su insistencia y ha informado a Sarah Santaolalla de las últimas publicaciones que ha leído sobre ella.

"Yo he visto lo que tú has denunciado, he visto lo que ha dicho el médico forense y lo que ha hecho el Gobierno con tu caso", ha aseverado, tajante, el veterano colaborador de En boca de todos.

Consciente de la tensión que se estaba palpando en el ambiente, la analista ha pedido en varias ocasiones a Nacho Abad, el presentador del programa, que frenara la situación.

El conductor del formato de Cuatro ha confirmado que el tema no estaba en la escaleta, pero que no iba a censurar a su colaborador, algo que ha provocado la indignación de Santolalla.

Sarah Santaolalla y Nacho Abad en 'En boca de todos' este martes, 10 de marzo. Cuatro

"En esta mesa has parado a otros y lo que estás haciendo es complicidad ante una campaña de acoso que estoy sufriendo… Es un ejercicio de cobardía y complicidad, sabes que he tenido nazis en la puerta de mi casa", ha clamado, alto y claro la pareja de Javier Ruiz.

Nacho Abad ha defendido su postura y no se ha sentido culpable en ningún momento. "A mí no me vas a acusar de una encerrona porque yo no he planificado nada con Antonio", ha aseverado.

Rota de dolor y entre lágrimas, Sarah Santaolalla ha terminado abandonando el plató de En boca de todos. Ya en este momento y con la analista fuera de cámaras, el presentador del programa ha roto una lanza a su favor.

Sarah Santaolalla en 'En boca de todos' Cuatro

"Creo que Sarah está siendo acosada igual que lo fue en su día Cristina Cifuentes… Yo en las imágenes que vi el otro día no veo ninguna agresión y veo un auto del juzgado y leo que ‘no hay lesiones", ha terminado diciendo Nacho Abad.