Jordi Évole, sobre el documental de Eduardo Casanova: "Con el VIH había mucho tabú, también dentro de la medicina"

El documental Sidosa ha vivido este martes, 10 de marzo, uno de sus primeros grandes momentos públicos en el Festival de Málaga.

La película, protagonizada por Eduardo Casanova y producida por Producciones del Barrio y el periodista Jordi Évole, se ha presentado en el certamen malagueño como una de las propuestas documentales más personales y comprometidas de esta edición.

El filme aborda la experiencia de Casanova conviviendo con el VIH desde los 17 años y reflexiona sobre el estigma social que todavía rodea al virus.

Tras su paso por el festival, Sidosa llegará a los cines el próximo 23 de abril y posteriormente se estrenará en la plataforma Atresplayer, antes de emitirse en laSexta.

Eduardo Casanova y Jordi Évole en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Durante la presentación del documental, Évole ha explicado cómo nació la idea de contar esta historia, un proyecto que, según relató, comenzó a gestarse hace tres años gracias a una intermediaria inesperada: la actriz y directora Leticia Dolera.

Fue ella quien puso en contacto al periodista con Casanova para trasladarle que el cineasta tenía algo importante que contar.

"Es una historia que empieza hace tres años porque Leticia Dolera nos pone en contacto y nos dice que Edu tiene que contar algo, y es que Edu tiene VIH desde los 17 años", ha recordado Évole.

Sin embargo, en aquel momento el proyecto no llegó a materializarse. "No estaba preparado en ese momento ni para estar en ese punto", ha añadido el periodista, explicando que decidieron dejar el proyecto en pausa hasta que Casanova se sintiera preparado para afrontarlo.

Ese momento llegó tiempo después. Según ha relatado Évole, ambos volvieron a verse a finales de la primavera pasada -la de 2025- y el director tenía entonces una determinación muy clara: utilizar su experiencia para ayudar a otras personas.

"Tenía unas ganas locas de ayudar. Contar cómo lo había vivido y ayudar a esas personas que estaban en la misma situación. Luchar con el estigma de lo que significa tener VIH", ha explicado.

Desde el inicio del proyecto, el equipo tuvo claro el enfoque que quería darle al relato. El objetivo era construir una obra didáctica que ayudara a desmontar los prejuicios que todavía existen alrededor del VIH.

"Queríamos que fuese un documental didáctico. Con el VIH había mucho tabú, no solo fuera, también dentro de la medicina: doctores, enfermeros…", ha señalado.

En ese contexto, el periodista ha recordado algunas de las situaciones a las que se ha enfrentado Casanova durante años para preservar su intimidad.

"Yo, como persona con VIH, he tenido que ir a recoger la medicación a escondidas o pedirle a otra persona que la recogiera por mí. Incluso he roto el cartón para que no se viera qué medicación era. Pero esto lo hago yo y me pongo como punching ball para que, si me tienen que dar golpes, me los den a mí", ha relatado Edu.

Y añade: "Esta es la realidad de muchísimas personas con VIH. Es decir, yo no soy único ni exclusivo, ni un neurótico que vaya a hacer estas cosas a escondidas: esta es la realidad de muchas de las personas con VIH".

Eduardo Casanova en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Pese a la dureza de algunos de esos episodios, Sidosa no busca instalarse en el dramatismo. Al contrario, sus creadores quisieron incorporar el humor como una herramienta narrativa para abordar el tema desde otra perspectiva.

"También nos propusimos que no fuese un drama; nos queríamos reír. Las bromas las hacía Edu y la mirada desde el humor le ha dado la trascendencia que tiene esta película", ha apuntado Évole.

Esa misma intención se refleja en el propio título del documental. Una palabra que durante años se ha utilizado como insulto se convierte aquí en un gesto de reapropiación.

"El título puede echar para atrás, pero lo que quisimos con él es devolverle la jugada a las personas que le insultaban con esa palabra", ha explicado el periodista.

Jordi Évole, Eduardo Casanova con representación de Atresmedia en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Para Évole, el paso que ha dado Casanova al compartir públicamente su historia tiene un valor que va más allá del propio documental.

"Es muy importante que se den los pasos que ha dado Edu en este documental y esperamos que aporte algo, un granito de arena en un futuro oscuro como el que vivimos ahora", ha señalado.

En última instancia, el periodista definió Sidosa como una declaración de intenciones frente al estigma. "Es un golpe encima de la mesa, es decir: vamos a plantar cara y a ver quién gana", ha afirmado antes de cerrar con una reflexión optimista: "Normalmente, ganan los buenos".

Con Sidosa, Casanova y Évole no solo presentan un testimonio personal, sino que invitan a abrir el diálogo sobre un tema todavía rodeado de silencios y prejuicios.

La película se estrenará en cines el próximo 23 de abril, y posteriormente podrá verse en Atresplayer y en laSexta, ofreciendo al público la oportunidad de acercarse a una historia que mezcla humor, valentía y educación sobre el VIH.

Un documental que, como subrayan sus creadores, quiere plantar cara al estigma y recordar que, a veces, los buenos sí ganan.