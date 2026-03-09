Telecinco cambia las normas: emitirá un especial en directo de 'Casados a primera vista' con Carlos Sobera al frente

Telecinco ha decidido estirar el chicle de Casados a primera vista. Producido por Bulldog TV, el formato se ha convertido en la gran revelación de la temporada para el canal principal de Mediaset.

Por eso, el grupo de Fuencarral ha alargado su emisión, dando luz verde a una entrega especial, que estará presentada por Carlos Sobera y que se emitirá en directo el próximo lunes, 23 de marzo a partir de las 23:00, después de First Dates.

Dicha entrega reunirá en plató a todas las parejas del programa, tres meses después de darse el 'sí, quiero', tal y como adelantó Poco Pasa y ha oficializado este lunes la cadena.

"Será una cita para descubrir cómo han evolucionado sus relaciones desde entonces, resolver cuentas pendientes y revivir algunos de los momentos más intensos de sus experiencias en pareja", explica Telecinco en un breve comunicado.

Telecinco repite con Casados a primera vista la estrategia que siguió en su día con La isla de las tentaciones, cuando arrasó en audiencia con la primera edición y Telecinco programó por sorpresa un reencuentro especial con el fin de que el público supiera el estado de la pareja tiempo después de su paso por el concurso.

Imagen de 'Casados a primera vista'.

Al programa le quedan, por lo tanto, dos entregas grabadas más, que se emitirán este lunes 9 y el próximo 16. A estas hay que unir el programa en directo del lunes 23, como decimos.

Lo cierto es que Casados a primera vista ha sido la grata sorpresa para una cadena que viene luchando por evitar mínimos de audiencia en los últimos meses. El programa puede presumir de haber ganado su duelo contra Decomasters, el talent de La 1 repleto de caras conocidas.

El pasado lunes, por ejemplo, Casados a primera vista alcanzó su récord, al anotar un 14,8% de cuota de pantalla.

Por otro lado, Telecinco confía en Carlos Sobera para encargarle este especial después de su baja en el equipo de presentadores de Supervivientes, donde le sustituye Ion Aramendi.

Y es que el vasco compagina las grabaciones de First Dates, que también goza de cierta estabilidad en el access de Telecinco, y de El precio justo. En cartera también tiene Los 200: uno contra la masa, un concurso que Sobera grabó hace meses y la cadena ya ha empezado con su promoción.