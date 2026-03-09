Moreno se hará otro tatuaje si revalida la mayoría y reta a Sánchez en 'El Hormiguero' : "En Andalucía no te van a votar"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha ido esta noche por primera vez a divertirse a El Hormiguero y la expectación estaba servida.

Se le ha visto cómodo al presidente andaluz ante las preguntas de Pablo Motos, que han ido desde su gestión en el accidente de Adamuz hasta la crisis de los cribados de cáncer y la fecha de las elecciones.

Sobre todo tras hacer dos confesiones más íntimas. Con la voz quebrada ha asegurado que ha tenido que acudir a un psicólogo tras lo vivido en aquel accidente ferroviario y que se hará otro tatuaje si revalida su mayoría absoluta. En 2022 ya se hizo uno con la A de Andalucía y el 58 por su número de escaños.

La entrevista ha tenido dos partes, una más política y la otra más personal. En la primera, no ha desvelado la fecha de las próximas elecciones autonómicas, pero al preguntarle Motos por el rumor de que podrían coincidir las generales con las andaluzas, ha retado a Pedro Sánchez mirando a cámara.

"Si tienen que coincidir, adelante, pero en Andalucía no te van a votar", ha remarcado Juanma Moreno. No obstante, ha confesado que prefiere que sean por separado para que el debate andaluz no se difumine. "En Andalucía han mejorado muchas cosas".

Sin embargo, se ha mostrado convencido de que Sánchez no va a convocar elecciones este año porque tiene "dos obsesiones". Tales como ser el segundo presidente más longevo y superar a José María Aznar e intentar que el proceso electoral no le coincida con las causas judiciales de su entorno.