Joseba Arguiñano, chef: "Para el pollo al horno perfecto, no escatimes en salsa y déjalo marinar durante 30 minutos"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 2

El pollo con mostaza y miel es una de esas recetas que conquistan sin esfuerzo: pocos ingredientes, mínima complicación y un resultado jugoso por dentro y ligeramente caramelizado por fuera que apetece en cualquier época del año.

En la receta de Joseba Arguiñano, son notorios tanto el dulzor de la miel como el punto intenso y ácido de la mostaza. Una mezcla que da lugar a una salsa aromática que envuelve al pollo y lo convierte en un plato perfecto para el día a día o para quedar bien con invitados en casa.

Parte del encanto de esta propuesta está en que el pollo es una carne todoterreno en la cocina: combina igual de bien con hierbas frescas y cítricos que con salsas dulces, currys especiados o guisos.

Asado, a la plancha, en guiso o al horno, admite mil variaciones y maridajes diferentes, así que esta versión con miel y mostaza es solo una más de las muchas caras que puede mostrar en tu mesa.

El hijo de Karlos Arguiñano, que esta semana se pasó por las cocinas de Top Chef: dulces y famosos, sugiere acompañar esta preparación de pollo con arroz blanco, patatas asadas o verduras al horno.

Ingredientes para el pollo al horno perfecto según Joseba Arguiñano 80 gramos de mostaza Dijon

80 gramos de miel

Una cucharada de vinagre de manzana

2 dientes de ajo

Sal

Pimienta negra molida

450 gramos de contramuslo de pollo

2 cucharadas de tomillo picado Paso 1 Mezcla en un cuenco 80 gramos de mostaza de Dijon, 80 gramos de miel, 1 cucharada de vinagre y 2 dientes de ajo prensados. Paso 2 Salpimienta al gusto, teniendo en cuenta que la mostaza ya aporta bastante intensidad. Asegúrate de que esté bien emulsionada. Paso 3 Coloca 450 gramos de contramuslos de pollo en fuente apta para horno y mezcla el pollo con la mezcla de mostaza. Paso 4 Hornea el pollo con la salsa de mostaza y miel durante 35 minutos a 200°C, con calor arriba y abajo. Paso 5 Para potenciar aún más su sabor, abre el horno a mitad de cocción y baña el pollo con su propia salsa. Paso 6 Una vez esté bien cocinado y dorado, retira del horno. Paso 7 Mezcla el pollo con la salsa y el tomillo picado. Sirve inmediatamente el pollo con miel y mostaza.

Además, el colaborador de Cocina abierta en Antena 3 ofrece algunos trucos para sacarle el máximo partido a los ingredientes y que la elaboración quede perfecta.

Para que el pollo quede bien jugoso, opta por los contramuslos, ya que son más sabrosos que la pechuga y aguantan mejor el horneado.

Con pechuga también tendrá un sabor especial, solo tendrás que acortar ligeramente la cocción en el horno, unos 20 minutos si se trata de pechugas enteras.

Karlos Arguiñano, junto a su hijo Joseba. Atresmedia Televisión

Si puedes, deja el pollo marinando en la salsa unos 30 minutos antes de hornearlo para intensificar el sabor. Activa el grill durante los últimos 3 o 5 minutos para lograr un acabado más dorado y caramelizado, vigilando siempre para que no se queme.

El pollo al horno con mostaza y miel es un plato ideal para dejar preparado con antelación. De hecho, suele estar aún más delicioso al día siguiente, cuando el sabor se asienta con el reposo. Guardado en un recipiente hermético en la nevera, se conserva bien hasta 3 días.

Así es Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano (Zarautz, 1985) es cocinero, repostero y presentador, único hijo de Karlos que ha 'heredado' su gusto por la televisión.

Se formó en la escuela Aiala y, como su tía Eva, con quien se reencontró en el programa de La 1, se especializó en repostería trabajando con Pedro Subijana en Akelarre y en centros como Escribà o la escuela de Thierry Bamas.

Tras años al frente de la repostería del restaurante familiar y sus propios obradores y panaderías en Zarautz y San Sebastián, dio el salto definitivo a la pantalla.

Es copresentador de Cocina abierta en Antena 3 y rostro de ETB en Historias a bocados, Escapadas con Joseba Arguiñano y el espacio diario Sukalerrian.