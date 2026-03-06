El vínculo férreo de Fernando Ónega con Galicia: la tierra donde inició su carrera y marcó su personalidad

Este martes, se ha hecho pública la triste noticia del fallecimiento de Fernando Ónega. El anuncio se realizó entre lágrimas en el programa de su hija, Y ahora Sonsoles, donde el equipo comunicó la pérdida con visible emoción.

El periodista ha fallecido a los 78 años en la ciudad de Madrid. La capilla ardiente se instaló el miércoles en la Casa de Galicia en Madrid, donde permaneció abierta desde las 10:00 de la mañana hasta las 21:00 horas.

Hasta ahí se han acercado numerosos personajes públicos para mostrar sus condolencias a la familia. Entre ellos, la reina Letizia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez o Mariano Rajoy.

Ónega fue uno de los grandes cronistas de la Transición española y ejerció como director de prensa durante la Presidencia del Gobierno de Adolfo Suárez, incluyendo el famoso "Puedo prometer y prometo".

Adolfo Suárez, Fernando Ónega y las gafas de Fernando Ónega, en Moncloa. Archivo personal del entrevistado

Considerado una de las voces más influyentes de la radio en España, destacó siempre por su rigor, su capacidad de análisis y su profesionalidad unida a un tono de voz inconfundible.

Siempre se definió como "periodista y gallego", afirmando no saber en qué orden situar cada condición. Su vínculo con Galicia fue un constante a lo largo de toda su vida y carrera.

Nacido en 1947 en Mosteiro, en el municipio lucense de Pol, el periodista siempre llevó por bandera sus raíces rurales y su identidad gallega.

Hijo de agricultores, creció marcado por el esfuerzo y el apego a la tierra. Ese origen humilde no solo moldeó su carácter, sino que se convirtió en uno de los rasgos que más reivindicó públicamente.

Un origen del que su hija, la también periodista Sonsoles Ónega, se declara muy orgullosa. La comunicadora, que se describe con más "gen rural" que de ciudad, recuerda pasar todos sus veranos de la infancia y adolescencia en Mosteiro, donde nació su padre. Así lo reveló en una entrevista en Semana.

Fernando Ónega, con sus hijas Cristina y Sonsoles, en la ceremonia de investidura como Académico de Honor de la Real Academia Europea de Doctores (RAED) en Madrid. GTRES

La trayectoria profesional de su padre también mantuvo un fuerte lazo con Galicia. Comenzó en el oficio con apenas 15 años en el diario lucense El Progreso y, pese a desarrollar gran parte de su carrera en Madrid, nunca se desligó de los medios gallegos.

Fue columnista habitual de La Voz de Galicia y colaborador de Radio Galega, manteniendo una presencia constante en la vida informativa de su tierra.

Además, recibió múltiples reconocimientos en su tierra, entre ellos el nombramiento como Hijo Predilecto de Pol y diversas distinciones otorgadas por asociaciones profesionales gallegas.

Entre ellas, destaca la Insignia de Plata del Club Exxpopress de Periodistas de Galicia y el padrinazgo de un árbol con su nombre en el Parque de la Comunicación de Boiro.

Muere Fernando Ónega Europa Press

Incluso en Madrid, su conexión con la comunidad gallega fue estrecha a través de la Casa de Galicia, institución en la que su familia y él tuvieron un papel destacado.

Su hermano, José Ramón Ónega, fue el director más longevo de la institución (2009-2021). Bajo su mando, la Casa se consolidó como el principal punto de encuentro para la diáspora gallega en Madrid.

Fernando Ónega aunque no ostentó un cargo directivo oficial, fue una de las personalidades más influyentes y activas en la vida de la institución.