Marc Giró, rotundo, a Pablo Motos: "A veces hiláis muy fino con Sánchez pero no con la ultraderecha"

Marc Giró ya se ha estrenado oficialmente en Atresmedia. El presentador visitó El Hormiguero para presentar su nueva etapa en laSexta. Allí habló de Cara al show, el programa que estrenará en abril en la cadena verde y que se emitirá después del espacio de El Gran Wyoming.

Su entrada al plató fue por todo lo alto. Al grito de "¡compañero!" saludó a Pablo Motos antes de bromear sobre el recorrido que hizo hasta encontrarse con el público del espacio.

"Te van metiendo por un túnel que parece una sauna gay… No sabía que Atresmedia era tan maricona. Ya están aquí las dos Españas juntas. Lo que no ha conseguido Arturo Pérez-Reverte con Uclés", comentó con su habitual sorna.

Marc Giró en 'El Hormiguero'

La entrevista estuvo llena de momentos para sacar los colores a Motos, con Giró hablando de absolutamente todo sin pudor.

Su nueva etapa en la cadena supone un adiós a TVE. Con respecto a esto, Giró quiso aclarar que su salto desde la televisión pública a la privada no tiene nada de polémica.

"Yo diría que no son fachas en Atresmedia. Estoy deseando encontrarme el facha aquí, en El Hormiguero", dijo entre risas, y añadió que, aunque se diga que la televisión pública hace un servicio público, la privada también lo cumple.

En paralelo, Giró también se refirió a la polémica generada por la visita de Los Morancos el día anterior, cuando los humoristas criticaron los retoques estéticos de Jorge Javier Vázquez.

Marc Giró nos presenta su nuevo programa ‘Cara al show’, que se estrenará muy pronto en @laSextaTV #MarcGiróEH pic.twitter.com/WBLdu16d23 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 5, 2026

"Lo de Jorge Javier muy mal. Tú estuviste muy bien, Pablo", señaló rompiendo una lanza al favor del presentador.

Pero sin duda, uno de los momentos más comentados de la noche fue el hablar de Pedro Sánchez. La primera alusión la hizo antes de que Pablo Motos diera paso a la publicidad. "Yo he venido aquí a defender a Pedro Sánchez", gritó levantando el brazo.

Después insistió: "¿Cuándo puedo hablar de Pedro Sánchez? A veces hilais muy fino con Pedro y muy poco fino con la ultraderecha. Enhorabuena también a Juan del Val por el Premio Planeta".

Y más adelante, añadió: "Juan basta ya con Pedro. Pedro Sánchez me parece un gran político, creo que lo está haciendo bien", expresó el invitado.

'El Hormiguero' con Marc Giró.jpg Atresmedia

Además, lanzó un mensaje político claro: "La ultraderecha, el fascismo, no tiene nada de bueno. Están saliendo informes de los 40 años de dictadura y todos los documentos concuerdan en que el fascismo arruinó España".

En ese momento intervino Barrancas para dejar claro que "en El Hormiguero estamos todos en contra del fascismo".

Trancas y Barrancas entrevistan a Marc Giró #MarcGiróEH pic.twitter.com/Q21AdKyPI9 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 5, 2026

El coloquio entre Motos y Giró fue más un monólogo que una entrevista. Tanto es así que, entre bromas, Motos le comentó que hablaba muchísimo. A lo que Giró respondió con rapidez y sorna: "¿Cobras por pregunta?”.

El cómico también tuvo tiempo para bromear sobre la actual guerra de audiencias entre David Broncano y Pablo Motos, marcada por la competencia entre El Hormiguero y La Revuelta, y el supuesto orden en el que los famosos deberían visitar ambos programas. Giró, cómo no, lo convirtió también en un chiste.

Como vemos, su entrada fue por todo lo alto, pero también su despedida: "Muchísimas gracias a todos y ¡viva Pedro Sánchez!", dijo al abandonar el plató.