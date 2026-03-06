Ensaladilla rusa

Ensaladilla rusa iStock/Dani García

Dani García, chef: "Para una ensaladilla no utilices huevo duro, se hace en 20 minutos con 4 patatas y 150g de atún"

El ganador de tres estrellas Michelin ha compartido su truco para hacer una ensaladilla rusa muy original.

Publicada

  • Total: 20 min
  • Comensales: 4-5

La ensaladilla rusa es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía española, aunque su origen real se remonta a la Ensalada Olivier, creada en el siglo XIX por el chef Lucien Olivier en el restaurante Ermitage de Moscú.

Normalmente su ingrediente estrella es el atún acompañado de huevo duro, pero en esta receta no hará falta cocerlos. Hay miles de variantes sobre esta comida, pero ninguna como la que ha enseñado Dani García a preparar.

Tanto es así que las versiones modernas pueden incluir gambas, variantes (encurtidos picados), espárragos de Navarra o incluso caviar de aceite. Sin embargo esta, te sorprenderá con su ingrediente estrella: los huevos fritos de codorniz.

Ingredientes

Ingredientes para la ensaladilla rusa de Dani García

  • 5 patatas
  • 9 huevos
  • 7 u 8 piparras
  • Atún
  • Aceitunas rellenas de anchoa
  • Mayonesa
  • Aceite de oliva
  • Vinagre de Jerez
  • Ajo, 1 diente
  • Huevos de codorniz

Paso 1

Cuece la patata

Paso 2

Cuando esté lista machacala sin llevar a la nevera

Paso 3

Tritura las aceitunas rellenas de anchoa

Paso 4

Añádelas al jugo de las aceitunas

Paso 5

Agrega atún y aceite de oliva

Paso 6

Incorpora la mayonesa y el vinagre de Jerez

Paso 7

En una sartén doramos ajo

Paso 8

Añadimos los huevos de codorniz para freír

Paso 9

Emplata y añade piparra por encima

Como vemos, en esta receta no es necesario cocer el huevo ni utilizar el clásico atún como protagonista. La propuesta destaca por un ingrediente inesperado: huevos fritos de codorniz, que aportan textura y un sabor más intenso.

Además, uno de los grandes aciertos es el toque umami que consigue mediante un puré de aceitunas integrado en la patata machacada.

Al triturar las aceitunas e incorporarlas a la base, se obtiene una profundidad de sabor que transforma por completo la ensaladilla tradicional.

Así, este plato demuestra que, pese a su sencillez aparente, la ensaladilla rusa sigue evolucionando y reinventándose sin perder su esencia: la de una receta humilde capaz de conquistar cualquier mesa.

Las múltiples versiones de la ensaladilla

Plato de ensaladilla rusa.

Plato de ensaladilla rusa. Imagen generada con IA

Cada región —e incluso cada casa— presume de tener "la mejor". En el sur es común encontrarla más cremosa y con abundante mayonesa; en otras zonas se añaden pimientos asados, judías verdes o incluso pollo desmenuzado.

Las versiones más marineras incorporan gambas, pulpo o marisco, mientras que otras apuestan por ingredientes más selectos.

En nuestro país, la base más habitual incluye patata cocida, zanahoria, guisantes y atún, todo ligado con mayonesa y coronado con huevo duro. Sin embargo, la ensaladilla admite infinitas reinterpretaciones, lo que la convierte en un plato versátil y creativo, presente tanto en tabernas tradicionales como en restaurantes de alta cocina.