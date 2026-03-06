Álex González, actor, 45 años: "Me levanto con la luz del sol, hago 7 ejercicios para activar el cuerpo y medito 5 minutos"

Álex González es un actor madrileño que alcanzó la popularidad gracias a su papel como el agente Javier Morey en la serie El Príncipe, consolidándose así como uno de los rostros más conocidos del cine y la televisión española.

Reconocido también por su destacada condición física, González es considerado uno de los actores españoles que se mantiene en mejor forma, una faceta que guarda una estrecha relación con su interés por el deporte y el cuidado personal.

Tanto es así que en sus redes sociales comparte su rutina. "Mucha gente me pregunta qué rutinas hago de deporte, qué comida... Yo siempre voy contestando y, en vez de contestar uno a uno, lo puse en Instagram", expresó en su visita a El Hormiguero.

Álex González y Pablo Motos Atresmedia

El actor cuenta que, debido al interés por cómo se cuida, un amigo suyo le recomendó que la mejor manera de compartir su disciplina era hacer una Newsletter en la que a los interesados les llegue cada tiempo determinado consejos o hábitos de vida saludable que él pone en práctica.

Un espacio más íntimo que llega a todo el mundo a través del correo donde el artista pone a la disposición de los usuarios herramientas para mejorar. El boletín electrónico se llama "solo tienes un cuerpo", bajo la premisa que el dinero puede reponerse, pero la salud y el cuerpo no.

En su vida diaria, González puede llegar a ingerir "5 o 6 huevos. Depende de la proteína que vaya a comer, pero sí como bastantes huevos", declaró en el espacio de Antena 3.

Nada más levantarse, realiza unos 7 movimientos en tres minutos que activan todo el cuerpo. "Empiezo activando el sistema linfático con pequeños saltos. El cuerpo drena, la circulación se pone en marcha y la energía sube", explica en su Instagram

Tras los movimientos, inicia su meditación para bajar el ruido mental y marcar el tono del día. Después, organiza su cabeza escribiendo en un papel para luego realizar una compra constante basada en una alimentación real.



Llega el momento de entrenar en ayunas, donde el madrileño construye fuerza física y mental. Y después del esfuerzo, toca darse un homenaje. Lo hace con un desayuno lleno de proteínas que evita el picoteo impulsivo.

Por último, pero no menos importante, recalca las risas que "regulan el sistema nervioso, bajan el estrés y recuerdan que esto también va de disfrutar".

Además de esto, el intérprete se está iniciando en los ritmos circadianos. "Lo que hago es básicamente seguir los ritmos del sol con los que hemos vivido miles de años y que ahora son interrumpidos por el invento de la bombilla que nos ha dado muchas alegrías, pero también hace que se nos rompan los ritmos circadianos".

"Siempre que el trabajo me lo permite intento despertarme con la luz del sol. Al final vivimos en la sociedad que vivimos, pero en la medida de lo posible intentarlo", ha añadido.

.@alexgonzalezact lo explica claro: entender tus ritmos puede cambiar tu energía #ÁlexGonzálezEH pic.twitter.com/uzG8cdINrO — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 3, 2026

Asimismo, está incorporando la luz roja en casa: "Simula a la luz del atardecer y te ayuda a liberar melatonina. Es un tema muy amplio y que mañana nos va a caer palos a los dos por algún lado", bromeaba el artista con Pablo Motos.

"Me da igual que vaya a recibir palos. Creo en esto y se que es bueno para la salud. Yo voy a seguir investigando y compartiendo lo que a mí me vaya bien", ha añadido.

Álex González cuenta que, debido a su profesión, se pasa muchas horas en sets de rodaje donde la luz azul predomina: "van pasando los meses y estás cansado, estás triste y no sabes exactamente por qué es". Por ello, recomienda tomar la luz del sol.