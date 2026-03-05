Ni Santo Domingo, ni Puerto Rico: la joya del Caribe a 8.000 kilómetros de Madrid en la que se graba 'Supervivientes'

Supervivientes 2026 ya está aquí. La verdadera joya de la corona de Telecinco vuelve a acudir al rescate de una cadena que continúa sin levantar cabeza en audiencia pese al batallón de estrenos que tuvo en las primeras semanas de enero.

El reality producido por Cuarzo es un valor seguro para Mediaset, y de ahí que la compañía vuelva a apostar por hasta tres galas a la semana: martes, jueves y domingo.

En el equipo de presentadores hay varias novedades: Jorge Javier Vázquez repite al frente de las galas principales desde el plató de Madrid, pero no Laura Madrueño en Honduras. Será María Lamela, exrostro de laSexta, quien la sustituya.

Tampoco sigue Carlos Sobera, que se cae de la gala de los martes por su agenda: tiene que grabar First Dates y El precio justo. Listo para emitir está el concurso Los 200: uno contra la masa.

Ion Aramendi lo remplaza. Y Sandra Barneda sigue con los debates dominicales.

En cuanto a los concursantes, hay cero sorpresas porque los 18 ya están desvelados. Ellos son Teresa Seco, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, José Manuel Soto, Álex Guitta, Jaime Astrain, Toni Elías, Aratz Lakuntza, Ingrid Betancor, Gerard Arias, Marisa Jara, Ivonne Reyes, Maica Benedicto, Alba Paul, Paola Olmedo, Álex de la Croix, Clauda Chacón, Alberto Ávila y Gabriela Guillén.

La otra gran protagonista de Supervivientes es la joya caribeña en la que los robinsones luchan por sobrevivir pasando hambre y las inclemencias del tiempo.

Situación geográfica de los Cayos Cochinos. iStock

Lo que para ellos es su refugio durante tres meses, lo cierto es que es un verdadero paraíso que mezcla playas vírgenes, arrecifes de coral y selva.

Hablamos de los Cayos Cochinos, un archipiélago que está situado frente a la costa norte de Honduras, a 8.000 kilómetros de Madrid. Están formados por dos islas principales, Cayo Mayor y Cayo Menor, y una docena de islotes más pequeños repletos de vegetación hasta donde solo llegan los pescadores.

Otro escenario es Cayo Paloma, en el que, por ejemplo, en la última edición del All Stars convivieron los finalistas. En total, son 2 kilómetros cuadrados de tierra, si bien el área marina que los envuelve se extiende en 200 kilómetros cuadrados.

Sus aguas turquesas son un paraíso para los amantes del submarinismo. Hay que recordar que los Cayos Cochinos están integrados en el Arrecife Mesoamericano, el segundo más grande del mundo.

Parque Natural de los Cayos Cochinos en Honduras. iStock

Es en Cayo Mayor donde los concursantes de Supervivientes desarrollan su vida en las diferentes playas que prepara el equipo de 100 personas que envía Cuarzo. Durante el programa, los profesionales viven en un hotel en La Ceiba, a 10 minutos en helicóptero o a 30 en barca de la isla.

Sin embargo, este año podría ser el último en el que estos bellos parajes acojan Supervivientes. Y es que, según informó Vertele, la productora está buscando una nueva localización para las próximas entregas del reality.

El medio habla de Esmeraldas, una provincia de Ecuador cuyo litoral está bañado por las aguas del Océano Pacífico. No obstante, por ahora no hay nada confirmado.