Nacho Duato estalla contra Ana Rosa Quintana: "Qué pena que no te pongas un burka para no ver tu cara de embustera"

Este pasado lunes, 2 de marzo, Ana Rosa Quintana abordó en el editorial de su programa el conflicto bélico que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán, además de la figura de Pedro Sánchez en los Premios Goya 2026.

"Si los Goya se hubiesen celebrado en Irán, sobre la alfombra roja no habríamos visto a las actrices lucir transparencias imposibles, sino hiyabs negros bajo los flashes", confesó la presentadora.

Sus palabras, como no podía ser de otra forma, han provocado una oleada de comentarios en redes sociales estos últimos días. También se han pronunciado rostros conocidos de nuestro país, como Nacho Duato.

Nacho Duato le hace un repaso a Ana Rosa pic.twitter.com/lz59DeC5xv — TVMASPI (@sebas_maspons) March 4, 2026

El bailarín ha utilizado sus stories de Instagram para mostrar su desacuerdo con las palabras vertidas por Ana Rosa el pasado lunes.

"Dice Ana Rosa que si los Goya se hubieran celebrado en Irán, las actrices no hubiesen podido llevar transparencias y se tendrían que haber puesto hiyabs. Pues si a ti no te hubiese escrito el libro un negro no serías una farsante, que es lo que eres", ha comenzado diciendo Duato.

Tras recordar una de las polémicas más virales de la periodista, el coreógrafo español ha continuado expresando su opinión: "Si no hubieses hablado con Villarejo, tu marido quizás ya estaría en la cárcel".

Ana Rosa Quintana: "Si los Goya se hubieran celebrado en Irán sobre la alfombra no habríamos visto a las actrices lucir transparencias sino hiyabs. Hoy Zapatero opta al Goya al mejor actor de reparto porque todo apunta a que él y sus hijas se repartieron 600.000€" pic.twitter.com/M5WL3xCbwg — Acción y Comunicación sobre Oriente Medio - ACOM (@ACOM_es) March 2, 2026

Nacho Duato no se ha cortado en absoluto y ha sido de lo más tajante con Quintana a través de su perfil de Instagram. "Qué pena que no te pongas un burka para así no ver la cara de embustera que tienes y esa cara de ultraderecha frustrada que llevas siempre encima", ha relatado.

El valenciano no solo ha arremetido contra la presentadora de El programa de Ana Rosa. También ha tenido unas palabras Nacho Duato para Pedro Sánchez.

Aunque siempre se ha mostrado muy crítico con el presidente del Gobierno, lo cierto es que reconoce que ha cambiado su opinión.

"Hace poco critiqué a Pedro Sánchez porque estaba en la India visitando como una especie de galería de arte o algo así y la gente se metió conmigo. Bueno, es que estas relaciones… Le dije que por qué no iba a un campo de leprosos o a ver a la gente pobre; en fin, que a la gente no le gustó lo que dije", ha aseverado, tajante, Duato.

El coreógrafo Nacho Duato en un acto público. Gtres

Es más, el bailarín dice sentir orgullo por el jefe del Ejecutivo y así lo ha dejado claro en su perfil de Instagram.

"Me siento muy orgulloso de mi presidente por ser coherente y decir la verdad. Por meterse con los dos demonios del mundo: Trump y Netanyahu. Me siento muy orgulloso de que usted sea el abanderado, por lo menos en Europa, del progresismo", ha remachado Nacho.