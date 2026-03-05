José Coronado, 68 años, sobre la longevidad: "Como sin obsesionarme y hago deporte sin ir al gimnasio"

José Coronado es uno de los intérpretes más reconocidos del panorama audiovisual español. Con una trayectoria de más de tres décadas, ha pasado de ser un "galán" de pantalla a convertirse en un actor de carácter esencial, especialmente en el género del thriller policial.

Actualmente, se encuentra grabando El problema final una miniserie española de suspense de Netflix, basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte, cuyo estreno se prevé entre finales de 2026 y principios de 2027.

En paralelo a su profesión, la vida del intérprete dio un vuelco al cumplir 60 años al sufrir un infarto que le obligó a replantearse prioridades y hábitos.

El protagonista de la serie 'Entrevías' José Coronado.

Aquel episodio marcó un antes y un después. El actor decidió abandonar el tabaco y apostar por un estilo de vida más saludable, tanto en la alimentación como en el ejercicio físico.

En una entrevista concedida a Men's Health, reconocía: "Me hizo reflexionar y tomar actitudes que me han hecho ser mucho más feliz".

Consciente del paso del tiempo, también afirmaba: "Ya llegas a una edad en la que tienes que cuidarte para estar bien personalmente y no ir con bastón".

Lejos de obsesionarse, Coronado defiende el equilibrio: "Como sano sin obsesionarme y entreno haciendo cosas que sean divertidas. Lo de ir al gimnasio a machacarme lo llevo peor. Me gusta esquiar y hacer pádel, eso lo disfruto mucho".

Uno de los pilares de su alimentación es el aceite de oliva virgen extra, del que se ha declarado firme defensor. "El aceite de oliva es salud para el cuerpo, es fantástico para prevenir infartos, diabetes, ictus... sus propiedades son muchas e increíbles", asegura.

Aceita de oliva

De hecho, protagonizó una campaña para promocionar este producto esencial de la dieta mediterránea, reivindicando su valor.

"Está en nuestros genes desde hace miles de años y cualquier persona con dos dedos de frente reconoce los beneficios de este producto que previene enfermedades y ayuda al medio ambiente. Es apostar a caballo ganador".

Para el actor, algo tan sencillo como "un poco de pan con aceite de oliva virgen extra" puede convertirse en "un plato exquisito y súper rico", destacando la suerte de que en España se produzcan algunos de los mejores aceites del mundo.

En esta nueva etapa, su hijo Nicolás desempeña un papel fundamental. "Él come mucho mejor que yo y me da muy buenas lecciones. Ahora que se está haciendo todo un chef, la verdad es que me incorpora a la dieta muchos alimentos y platos nuevos que yo, obediente, pruebo", comenta con orgullo.