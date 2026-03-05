Javier Alonso, el abogado tenor de 38 años que pelea por el bote de 'Pasapalabra' un mes después de la hazaña de Rosa Rodríguez

Hace ahora justo un mes, Rosa Rodríguez hacía historia al llevarse el bote más alto jamás visto de Pasapalabra. Gracias a un jugador de la NFL, Earl Morrall, la gallega se embolsó más de 2,7 millones de euros.

Su victoria, eso sí, hizo que Manu Pascual cayera eliminado poniendo fin a la rivalidad más longeva del programa.

30 días después, Pasapalabra parece haber encontrado concursantes dignos de un duelo de altura. Hablamos de Alejandro Ruiz y de Javier Alonso. Ambos ya han rozado el bote que, ahora mismo, 'solo' supera los 200.000 euros tras reiniciarse.

El primero es el que lleva más tiempo, con 19 entregas hasta la fecha de publicación de este artículo. Natural de Pinto, Madrid, este ingeniero geólogo de 23 años —este 9 de marzo cumple 24— ya suma 11.400 euros.

Sin embargo, su rival ha irrumpido con fuerza en el programa llevándose varios triunfos. A fecha de este jueves, 5 de marzo, Javier suma 6.600 euros en sus ocho roscos. Pero, ¿quién es realmente este concursante?

Alejandro Ruiz y Javier Alonso en uno de los Roscos de 'Pasapalabra'.

Nacido en Madrid en octubre de 1987, Javier Ruiz estudió Derecho y Administración y Dirección de Empresas en ICADE. "Suelo ser bastante pragmático, no suelo vender la piel del oso antes de cazarlo", dijo al entrar en Pasapalabra.

Lo curioso es que, al mismo tiempo, cursaba el grado superior de Canto Lírico y sus estudios de piano que lleva haciéndolo desde bien pequeño.

Y es que, antes de centrarse en su faceta como abogado y economista, fue tenor de ópera.

Su motivación de estudiar Canto Lírico le viene desde bien pequeño, porque su padre también lo estudió cuando era joven.

En su casa siempre se ha escuchado música clásica y dicen que incluso cuando estaba en el vientre de su madre, su padre le ponía el radiocasete al lado para que se le pegase algo de los grandes cantantes.

Cuando acabó de estudiar las dos carreras, estuvo un año y medio viviendo en Milán, Italia, donde estuvo estudiando Canto Lírico.

De hecho, Javier ha hecho algunos conciertos como solista de mayor y menos trascendencia en el Auditorio Nacional, en diversos sitios y fundaciones, pero no es tenor profesional.

Al volver de Italia, Javier estuvo trabajando 10 años en un bufete de abogados dedicado fundamentalmente al derecho bancario financiero. En 2024, decidió dar un cambio a su vida para enfocarse en otras cuestiones a nivel profesional, y ahora ha dado el salto a Pasapalabra.

Javier es hijo único, soltero y vive con sus padres. Toda su familia es de Madrid, incluidos sus abuelos y sus bisabuelos. Dicen, además, que desde niño siempre ha sido una persona muy inquieta intelectualmente, muy curiosa, y que le atraía el mundo de la cultura y del saber.

Apasionado de la lectura, Javier también es un gran amante de los animales. Tiene una perrita a la que adora.

En cuanto a sus aficiones, el concursante de Pasapalabra ha practicado bastante deporte, en concreto natación, durante años.

Otra de sus grandes aficiones es la magia. Ha estudiado de manera autodidacta e incluso ha llegado a actuar en algunas fiestas familiares.

Javier Alonso en uno de los roscos de 'Pasapalabra'.

Así llega a 'Pasapalabra'

Por otro lado, Javier veía Pasapalabra con sus abuelas y sus padres. Toda la gente le decía que se le daba bien, pero esto requería un estudio y una dedicación casi exclusiva. Pese a ello, nunca tuvo intenciones reales de presentarse al casting.

Pero un día, en plena pandemia, su vida cambió. El concurso que presenta Roberto Leal fue verdaderamente su tabla de salvación. Su padre estaba muy delicado de salud, por lo que tuvo que extremar las precauciones y, durante 2 años, salía de casa lo justo y necesario.

Fue entonces cuando se centró mucho más en Pasapalabra y empezó a prepararse sin vistas en ese momento a presentarse. Lo hizo simplemente porque le gustaban las palabras. Empezó a apuntarse las palabras mucho más concienzudamente y a verse roscos antiguos.

También contó con la ayuda de su madre, que le iba preguntando palabras, le hacía roscos y listas de cualquier cosa. Fue ella quien le apuntó al casting de Pasapalabra.